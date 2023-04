Florent Pagny dans « 20h30 le dimanche » : « je vais faire ma 3ème chimio » (vidéo replay)

5 ( 13 )

Il se fait rare dans les médias depuis qu’il se bat contre le cancer mais Florent Pagny était l’invité de Laurent Delahousse ce dimanche soir, en direct dans « 20h30 le dimanche ».







Le chanteur s’est confié à l’occasion de la sortie de son auto-biographie « Pagny par Florent », à paraitre le 5 avril aux éditions Fayard.







« C’est une maladie que l’on soigne de plus en plus. Il y a encore malheureusement des cas où l’on meurt. Mais de plus en plus, les traitements fonctionnent bien. (…) Ce n’est pas parce que l’on est en traitement que l’on ne fait plus rien » a confié Florent Pagny au sujet de son cancer.

« Je pensais que le scénario serait plus sympa » a-t-il expliqué au sujet de sa récidive. « Ça avait super bien marché, c’est juste que j’ai fait un peu le con pendant 4/5 mois et il y a pu avoir cette rechute »



Et quand Laurent Delahousse lui demande comment il va, il répond simplement : « Moi ça va super bien (…) mais dans mes projections il y a toujours cette partie clinique. Là je vais faire ma 3ème chimio et puis ensuite on ira regarder ce qui s’est passé. Et de toute façon je serai toujours en contrôle »

VIDÉO 20h30 le dimanche du 2 avril 2023, Florent Pagny se confie

