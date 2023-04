Ici tout commence du 10 avril : Teyssier sur le départ (résumé + vidéo épisode 639)

5 ( 3 )

Ici tout commence du 10 avril, résumé et vidéo extrait épisode 639 – Teyssier est sur le départ ce soir dans votre série « Ici tout commence ». En effet, il vient de récupérer son poste de directeur de l’institut mais il va partir en séminaire à Séoul.







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence du 10 avril 2023 – résumé de l’épisode 639

La brigade de filles est au taquet. Elles sont prêtes à tout donner pour la venue de Diane Leyre, Miss France 2022. Mais Teyssier en parle avex Rose, il pense qu’elles n’ont pas les épaules et craint que leur menu ne soit pas à la hauteur.

Résultat, une cheffe est nommée pour encadrer la brigade de filles. Esteban et Teyssier s’affrontent lors de la chasse aux œufs. Théo organise un repas pour réunir les Armand et les Teyssier.



Ici tout commence du 10 avril 2023 – vidéo premières minutes

Ici tout commence, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1.

