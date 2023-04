Ici tout commence du 11 avril : Louis inquiet pour Claire (résumé + vidéo épisode 640)

5 ( 4 )

Ici tout commence du 11 avril, résumé et vidéo extrait épisode 640 – Claire a un comportement étrange ce soir dans votre série « Ici tout commence ». Louis commence à se poser des questions et en parle à Olivia…







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence du 11 avril 2023 – résumé de l’épisode 640

A l’institut, Claire paraît de plus en plus étrange. Olivia vient pour un petit déjeuner mais Claire prétexte avoir trop de travail pour s’échapper. Louis confie à Olivia qu’il trouve sa mère très bizarre depuis quelques jours…

Pendant ce temps là, la brigade de filles est en plein brainstorming pour l’anniversaire Diane Leyre. De son côté, Lionel coache David et lui en fait voir de toutes les couleurs. Punie par Antoine, Vic se rapproche d’Enzo..



Ici tout commence du 11 avril 2023 – vidéo premières minutes

