« Koh-Lanta : le Feu Sacré » du 11 avril : la réunification, qui sera éliminé ce soir ? (épisode 8)

« Koh-Lanta : le Feu Sacré », épisode 8 du mardi 11 avril 2023 – Après l’élimination de Rudy chez les jaunes la semaine dernière, place à l’épisode 8 de « Koh-Lanta : le Feu Sacré ». Et ce soir, c’est l’heure de la réunification ! L’aventure prend un virage redouté et désigner les ambassadeurs va être capital. Et leur choix va être décisif pour l’un des aventuriers, qui verra son aventure s’arrêter sur le champs…







Rendez-vous dès 21h10 sur TF1







« Koh-Lanta : le Feu Sacré », présentation de l’épisode 8 du 11 avril

A Caramoan, c’est la réunification ! Entre soulagement et angoisse d’accéder à ce stade de l’aventure, chacun va devoir faire preuve d’adaptabilité. Les anciennes amitiés des premières tribus rouges et jaunes viendront perturber le jeu… Alors, quelles affinités prendront le pas ? Qui seront les ambassadeurs ? Qui vont-ils éliminer ?

