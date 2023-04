Ici tout commence du 12 avril : qu’arrive-t-il à Claire ? (résumé + vidéo épisode 641)

5 ( 6 )

Ici tout commence du 12 avril, résumé et vidéo extrait épisode 641 – Mais qu’arrive-t-il à Claire dans votre feuilleton de TF1 « Ici tout commence » ? C’est la question que les filles de la brigade se posent ce soir à l’institut. Elles ne reconnaissent plus la cheffe et se posent des questions…







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence du 12 avril 2023 – résumé de l’épisode 641

A l’institut, Claire malmène la brigade féminine. Mais, Ambre ne cherche pas à la confronter par peur de se faire virer. Les filles sont inquiètes : qu’arrive-t-il à Claire ? Elles ne la reconnaissent pas, c’est comme si une jumelle maléfique avait pris possession de son corps !

De son côté, Billie fait son effet auprès de Clotilde. De son côté, Vic cherche l’inspiration. Et en cuisine, le coaching de Lionel dégénère.



Ici tout commence du 12 avril 2023 – vidéo premières minutes

