Ici tout commence du 20 avril : la détresse de Claire (résumé + vidéo épisode 647)

Ici tout commence du 20 avril, résumé et vidéo extrait épisode 647 – Claire est dans une profonde détresse dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Elle a disparu d’elle-même mais elle ne va pas bien du tout tandis qu’à l’institut, un avis de recherche est lancé…







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence du 20 avril 2023 – résumé de l’épisode 647

Depuis leur réconciliation, la flamme ne cesse de brûler entre Anaïs et Lisandro. Il est aux petits soins pour sa chère et tendre. Claire, de son côté, tente de renouer avec la cuisine… Elle semble dans un mal-être profond.

Alors que Jasmine publie un avis de recherche, Claire tente d’appeler à l’aide. Esteban suggère à Anaïs et Lisandro de passer une étape. A L’institut, David et Solal sont à l’initiative d’un nouveau projet…



Ici tout commence du 20 avril 2023 – vidéo premières minutes

