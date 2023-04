Ici tout commence du 21 avril : Claire au plus mal (résumé + vidéo épisode 648)

5 ( 8 )

Ici tout commence du 21 avril, résumé et vidéo extrait épisode 648 – Louis et Olivia ont réussi à retrouver Claire dans votre série quotidienne « Ici tout commence ». Mais Claire ne va pas bien du tout… Elle est au plus mal et voit tout en noir ! Olivia réussit à la convaincre de rentrer et d’aller parler à Constance…







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence du 21 avril 2023 – résumé de l’épisode 648

Claire est enfin de retour chez elle. Louis et Olivia sont soulagés de la retrouver. Claire a besoin de soutien dans cette période difficile. Elle commence à se livrer sur ce qu’elle vit et les sentiments qu’elle éprouve.

A L’institut, la disparition de Claire remet en question la venue de la star. Lisandro privatise le Double A pour une soirée très spéciale. De leur côté, Solal et David concrétisent le projet de cafétéria.



Ici tout commence du 21 avril 2023 – vidéo premières minutes

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.ff

