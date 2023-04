Blanche Gardin refuse de participer à « LOL » pour Amazon et un cachet de 200.000 euros

4.4 ( 7 )

Blanche Gardin fait le buzz en cette fin de semaine pour sa lettre ouverte à Jeff Bezos, annonçant refuser de participer au tournage de la nouvelle saison de « LOL : Qui rit sort ! » pour Prime Video.







L’humoriste a expliqué ne pas apprécié l’idée d’être payée 200.000 euros pour une journée de tournage alors qu’en cas de victoire l’association représentée remporterait « seulement » 50.000 euros. Elle a ensuite attaquée directement Amazon et aux plateformes en général.







« Très très cher Monsieur Bezos, Je suis au regret de devoir refuser votre invitation à participer à la prochaine saison du jeu « LOL: Qui rit sort ! » diffusé sur votre plateforme d’Amazon. J’ai bien compris qu’il ne s’agissait que d’une seule journée de tournage, seulement voilà, ce jour-là, j’ai dentiste. Et, en tant que troisième fortune mondiale, vous le savez, il faut de bonnes dents bien longues pour réussir dans ce monde.

Il se trouve aussi que je serais gênée aux entournures (pour ne pas dire que ça me ferait carrément mal au cul) d’être payée 200 000 euros pour une journée de travail même si je perds à votre jeu, quand l’association caritative de mon choix remporterait, elle, 50 000 euros, c’est-à-dire 4 fois moins, et encore, seulement si je gagne » a écrit Blanche Gardin dans un long post sur Facebook.

« D’autre part, en tant qu’actrice et auteure de films, je caresse le rêve un peu fou que mes futurs projets puissent sortir dans une salle de cinéma. (…) Je n’ai pas envie que dans dix ans plus personne n’aille au cinéma et qu’on soit tous en train de mater des séries sur le canap’ en se faisant livrer des burgers par des sans-papiers qui pédalent sous la pluie. » a-t-elle poursuivi.



Blanche Gardin a suscité de nombreux commentaires avec cette publication, beaucoup saluant sa décision. De nombreux artistes ont déjà participé à « LOL : Qui rit sort ! » comme Alexandra Lamy, Gérard Jugnot, Julien Arruti, Tarek Boudali, Ramzy Bedia, Gérard Darmon, Audrey Fleurot, Eric Judor, Camille Lellouche, Ahmed Sylla, Leïla Bekhti, Jonathan Cohen, François Damiens, Virginie Efira, ou encore Gad Elmaleh.

