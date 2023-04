Ici tout commence spoiler : Théo dans le coma, Charlène fait chanter Anaïs (vidéo épisode du 3 mai)

4.2 ( 5 )

Ici tout commence spoiler – Les choses vont mal tourner entre Théo et Anaïs la semaine prochaine dans votre série « Ici tout commence ». Après une entrevue houleuse avec Anaïs, Théo va se faire violemment agresser et se retrouver hospitalisé d’urgence !

Il est dans le coma et Charlène, rongée par l’inquiétude, va s’en prendre violemment à Anaïs, qu’elle tient pour responsable de ce qui arrive à son frère.







Charlène retrouve Anaïs et lui reproche de jouer avec Théo alors qu’il est amoureux d’elle. Charlène lui dit que maintenant qu’elle est fiancée à Lisandro, elle n’a plus besoin de lui… Anaïs demande à Charlène de ne pas se mêler de leurs affaires. Mais Charlène exige qu’elle se tienne éloignée de Théo, sinon elle ira tout raconter à Lisandro !

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 656 du 3 mai 2023, Charlène s’attaque à Anaïs



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

