Ici tout commence du 1er mai : Anaïs donne sa réponse à Lisandro, Claire redonne cours (résumé en avance épisode 654 ITC)

Ici tout commence du 1er mai 2023, spoiler résumé complet de l’épisode 654 en avance – Lundi dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence », Lisandro fait sa demande en mariage à Anaïs ! La jeune femme, prise dans un triangle amoureux, va devoir faire un choix ! Et Claire décide de reprendre son poste de prof à l’institut.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Lisandro demande Anaïs en mariage

Théo s’excuse auprès d’Anaïs pour son comportement de vendredi. Mais il n’a rien trouvé d’autre pour lui dévoiler ses sentiments… Anaïs n’apprécie pas qu’il l’ait mise dans cette position et lui dit que leur bisou ne voulait rien dire. Théo pense qu’il se passe quelque chose entre eux mais Anaïs lui assure que ce n’est que physique et elle s’en va.

Anaïs retrouve ensuite Salomé dans les vestiaires et lui explique le plan que Théo a monté pour lui révéler ce qu’il ressent. Elle lui avoue qu’ils se sont embrassés mais que ça ne représentait rien… Salomé reste convaincu que Lisandro allait la demander en mariage, Anaïs lui dit qu’elle aurait refusé car elle n’a jamais voulu se marier. Jude a écouté la conversation et en parle à Théo, il pense qu’Anaïs a des sentiments pour lui.

Théo donne cours aux élèves de 3ème année, il complimente Anaïs sur son plat et lui dit qu’il pourrait être à la carte de l’un des restaurants Auguste Armand ! Livio pense qu’il se passe quelque chose entre eux et en parle à Charlène… Anaïs avoue à Salomé son attirance pour Théo mais elle refuse d’y réfléchir… Et elle reçoit un message de Lisandro qui veut la voir.

Anaïs retrouve Lisandro dans le parc, il a fait un petit décor pour l’occasion et après une belle déclaration d’amour, il met un genou à terre et la demande en mariage !

Plus tard, quand Théo vient voir Anaïs et lui dit qu’il l’aime et qu’il veut être avec elle, Anaïs lui dit que c’est trop tard ! Elle lui montre sa bague et lui dit qu’elle va épouser Lisandro. Anaïs a donc accepté sa demande !

Claire reprend son poste

Après un week-end de repos avec Olivia, Claire décide de reprendre le travail. Elle demande à Antoine de reprendre en douceur avec seulement la promo de 3ème année. Il est réticent mais finit par accepter. Claire les retrouve et décide d’emmener les élèves aux marais salants pour travailler des plantes et imaginer comment les cuisiner ! Louis est là et est perplexe par sa nouvelle méthode.



Tom déclare sa flemme à Billie

Pour le 1er mai, au Double A, on offre du muguet aux clients. Sur une idée de Billie, ils en offrent même aux hommes. Mais à la fin du service, Billie découvre qu’une jeune femme a flashé sur Tom ! Elle lui a écrit un mot sur son sourire et lui a laissé son numéro. Billie le jète de peur que Tom la rappelle car elle est jolie… Elle se confie à Ethan, qui la rassure. Plus tard, après avoir parlé à Ethan, Tom rassure Billie et lui avoue qu’il l’aime !

