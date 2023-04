Mask Singer : qui est derrière le Phoenix ? Tous les indices !

5 ( 9 )

Mask Singer saison 5 les indices sur le Phoenix – Camille Combal vous donne rendez-vous ce soir sur TF1 pour suivre le 2ème prime la saison 5 de « Mask Singer ». Et parmi les 6 nouveaux costumes à découvrir se cache le Phoenix !







Début des enquêtes ce soir à 21h10 sur TF1 et MYTF1 en compagnie de Kev Adams, Jeff Panacloc, Michèle Bernier et Elodie Frégé.







Mask Singer saison 5 : qui se cache sous le Phoenix ?

Zoom sur le costume du Phoenix. On peut dire qu’il a complètement perdu les enquêteurs ! Le Phoenix est passé par Hollywood et les enquêteurs, sauf Kev, pensent qu’il s’agit d’une femme. Et suite à leur question, le Phoenix a assuré ne pas être journaliste. Du côté des téléspectateurs, beaucoup pensent à Anny Duperey !

Indice n°1 : « J’ai joué à Hollywood »

Indices donnés sur le prime 2 :

– Cet oiseau mythique, comme vous le savez, renait toujours de ses cendres. Et ce Phoenix là en particulier du utiliser ce pouvoir magique alors qu’il était encore tout moineau.

– Courageux et tenace, voilà les mots qui collaient le mieux aux ailes. Et bavard aussi !

– Il avait tellement de choses à dire qu’il décida un jour de prendre sa plus belle plume. Et vous avez été nombreux à tourner les pages de sa vie. Mais pas que !

– Le Phoenix n’était pourtant pas destiné à ce métier, mais parfois on ne peut pas échapper à son destin. Il arrive de vivre le rêves des autre, un rêve qui peut aussi si on y croit fort devenir le sien !



Indices visuels / sonores : une peluche de Dumbo, une pochette avec écrit « Secret Défense », un Oscar, 63110

Propositions des enquêteurs : Chantal Ladesou, Amanda Lear, Victoria Abril, Arielle Dombasle, Valérie Trierweiler et Sheila

La dernière prestation du Phoenix sur « Un, dos, tres » de Ricky Martin

Ces indices vous aident t-ils dans votre enquête sur le Phoenix ? D’autres indices à venir ce soir sur TF1 et MYTF1.

En attendant vous pouvez retrouver tous les indices de cette nouvelle saison sur Stars-Actu en cliquant ICI. On vous a déjà dévoilé de nombreux indices et ce n’est que le début !

Indices, rumeurs, indiscrétions, révélations… l’aventure « Mask Singer » saison 5 ne fait que débuter.

Pour la suite rendez-vous ce vendredi 28 avril 2023 à 21h10 sur TF1 et sur MYTF1. Suivez également l’aventure sur les réseaux sociaux avec le hashtag #MaskSinger

