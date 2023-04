Ici tout commence spoilers : une disparition, une réconciliation, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 10 au 14 avril 2023)

4.6 ( 10 )

Ici tout commence spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 10 au 14 avril 2023 – En ce début de long week-end, vous avez peut être déjà hâte de découvrir ce qui vous attend de la semaine prochaine dans « Ici tout commence ». Si tel est le cas, c’est le moment ! En effet, comme tous les samedis, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.







On peut vous dire que la semaine va être marquée par le comportement étrange de la cheffe Guinot.

En effet, Claire est nommée à la tête de la brigade de filles. Mais elle a un comportement étrange et devient agressive. La cheffe se dispute avec Ambre et en fin de semaine, elle n’est plus à l’institut… Claire a disparu !

Pâques bat son plein à l’institut et la chasse aux oeufs a bien lieu. Esteban cherche « l’entre du dragon » dans le bureau de Teyssier ! Pendant ce temps là, Théo organise un déjeuner de réconciliation entre les Armand et les Teyssier. Et Lisandro tente de se faire pardonner par Anaïs…



Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 10 au 14 avril 2023

Lundi 10 avril (épisode 639) : Une cheffe est nommée pour encadrer la brigade de filles. Esteban et Teyssier s’affrontent lors de la chasse aux œufs. Théo organise un repas pour réunir les Armand et les Teyssier.

Mardi 11 avril (épisode 640) : A L’institut, Claire paraît de plus en plus étrange. Lionel coache David et lui en fait voir de toutes les couleurs. Punie par Antoine, Vic se rapproche d’Enzo.

Mercredi 12 avril (épisode 641) : A L’institut, Claire malmène la brigade féminine. De son côté, Vic cherche l’inspiration. En cuisine, le coaching de Lionel dégénère.

Jeudi 13 avril (épisode 642) : En cuisine, la tension est palpable entre Claire et Ambre. Kelly et Laetitia s’organisent un moment mère-fille. Lisandro tente le tout pour le tout pour reconquérir Anaïs.

Vendredi 14 avril (épisode 643) : A L’institut, l’absence de Claire inquiète. Théo déchante face à Anaïs et Lisandro. Lionel s’incruste dans le moment mère-fille de Kelly et de Laetitia.

VIDÉO Ici tout commence spoilers bande-annonce du 10 au 14 avril 2023

