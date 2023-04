Ici tout commence spoilers : Ambre arrêtée, Lisandro fait sa demande, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 17 au 21 avril 2023)

4.3 ( 11 )

Ici tout commence spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 17 au 21 avril 2023 – En ce samedi synonyme de début de week-end, si vous êtes déjà impatient de découvrir ce qui vous attend de la semaine prochaine dans « Ici tout commence », c’est le moment ! En effet, comme tous les samedis, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.







On peut vous dire que la semaine va être marquée par l’arrestation de Ambre. La caméra montre qu’elle en est venue aux mains avec Claire et qu’elle l’a poussée violemment contre un chariot…

La police la soupçonne et la place en garde à vue ! Elle finit par être libérée et propose son aide à Louis pour essayer de retrouver Claire… Ils trouvent une piste intéressante sur son agenda.

De son côté, Kelly voit son idole arriver à l’institut. Et Lisandro décide de demander Anaïs en mariage !



Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 17 au 21 avril 2023

Lundi 17 avril (épisode 644) : Ambre est la principale suspecte de la disparition de Claire. L’idole de Kelly arrive à L’institut. En cuisine, Enzo aide Vic à retrouver l’inspiration.

Mardi 18 avril (épisode 645) : Tandis qu’Ambre est en garde à vue, une piste se dessine pour retrouver Claire. Billie et Charlène se retrouvent face à un modèle nu inattendu. Enzo prend son courage à deux mains avec Vic.

Mercredi 19 avril (épisode 646) : Louis décide de retrouver Claire par lui-même. Charlène et Billie jouent les entremetteuses pour Jude. Kelly est prête à tout pour plaire à son idole.

Jeudi 20 avril (épisode 647) : Alors que Jasmine publie un avis de recherche, Claire tente d’appeler à l’aide. Esteban suggère à Anaïs et Lisandro de passer une étape. A L’institut, David et Solal sont à l’initiative d’un nouveau projet…

Vendredi 21 avril (épisode 648) : A L’institut, la disparition de Claire remet en question la venue de la star. Lisandro privatise le Double A pour une soirée très spéciale. De leur côté, Solal et David concrétisent le projet de cafétéria.

VIDÉO Ici tout commence spoilers bande-annonce du 17 au 21 avril 2023

