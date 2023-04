Capital du 30 avril 2023 : le sommaire de l’émission inédite ce soir sur M6

Capital du 30 avril 2023 : sommaire et reportages – Julien Courbet vous propose ce dimanche soir sur M6 un nouveau numéro inédit de « Capital ». Aujourd’hui il a pour thème : « Nouveaux châteaux, nouvelles attractions : ils révolutionnent vos loisirs ».







A découvrir dès 21h10 sur M6 et en replay sur 6PLAY.







Capital du 30 avril 2023 : sommaire et reportages de ce soir

Guédelon, Carcassonne : le bon filon des joyaux du patrimoine

Chaque année, le tourisme du patrimoine génère près de 15 milliards d’euros de retombées économiques en France. Dans le top 10 des sites les plus visités du pays, la forteresse de Carcassonne (Aude), inscrite au patrimoine mondial de l’humanité, rapporte 45 millions d’euros par an à l’économie locale, mais cela pourrait être beaucoup plus. Le problème : 70 % des visiteurs ne font qu’une courte halte dans la ville située à une heure et demie de Toulouse (Haute-Garonne). Alors tout est bon pour les faire rester plus longtemps dans la cité, et booster leurs dépenses : animations pour les enfants, visites nocturnes, festival de musique et base de loisirs XXL. Quelles recettes la municipalité applique-t-elle pour rentabiliser son joyau historique, et faire fonctionner ses commerces ? En Bourgogne au cœur d’une forêt millénaire, une femme a fait un pari fou. Maryline Martin s’est lancée dans la construction d’un château fort avec les méthodes et les matériaux du Moyen Âge. Le château de Guédelon (Yonne) est devenu l’un des premiers sites touristiques de la région avec un chiffre d’affaires multiplié par quatre en dix ans et qui atteint aujourd’hui cinq millions d’euros. Avec sa petite armée de soixante salariés, et plus de sept-cents bâtisseurs bénévoles chaque année, Maryline Martin offre un spectacle vivant à ses visiteurs : de nombreuses familles et quelques tour-operators étrangers assistent « en direct » à l’édification de cette forteresse médiévale. Un projet unique au monde ! Comment ce château créé de toutes pièces, loin des grands axes routiers, parvient-il à attirer plus de trois-cents mille visiteurs par an ? Grâce à quelles astuces, sa propriétaire réussit-elle à financer ce chantier pharaonique ?

Expos immersives : elles vous en mettent plein les yeux !

Stranger Things, les Schtroumpfs, Batman mais aussi Mona Lisa ou le Général de Gaulle : chaque exposition, musée ou loisir se doit aujourd’hui d’être immersif ! Derniers exemples en date : le Futuroscope vient de débourser 21 millions d’euros pour sa nouvelle attraction : « Chasseurs de Tornades ». L’exposition événement autour de Ramsès II à la Villette à Paris ou le chantier de Notre-Dame de Paris boostent leur fréquentation en proposant aux visiteurs une séance équipés de casques de réalité virtuelle. Pour les spectateurs, plus question de se contenter d’être passif ! Ce marché de l’exposition ou de l’expérience immersive connaît une croissance de +35 % par an, et est estimé à plus de dix milliards d’euros dans le monde. Certains, comme l’Atelier des Lumières, sont devenus des géants du tourisme en popularisant un concept qui cartonne : immerger les spectateurs dans une bulle d’images, de tableaux de Maîtres et de musique. L’avantage ? Dans ces temples du selfie, ce sont les spectateurs qui effectuent la publicité en publiant leurs photos sur les réseaux sociaux. Et surtout ces expositions peuvent se dupliquer en mode itinérant, à moindre frais. Alors comment ces nouvelles activités sont-elles conçues ? Qui sont les entrepreneurs qui ont tout misé sur ce marché en plein essor ? Combien rapportent vraiment ces expos qui promettent de vous en mettre plein la vue ?



Capital du 30 avril 2023, extrait vidéo

« Nouveaux châteaux, nouvelles attractions : ils révolutionnent vos loisirs », c’est ce soir dans « Capital », présenté par Julien Courbet dès 21h10 sur M6.