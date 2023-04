« Iron Man 2 » : votre film ce soir sur TF1 (16 avril)

5 ( 1 )

« Iron Man 2 » au programme TV de ce dimanche 16 avril 2023 – TF1 rediffuse le film « Iron Man 2 » ce dimanche soir. Un film des studios Marvel réalisé par Jon Favreau avec Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow et Scarlett Johansson dans les rôles principaux.







A voir ou revoir dès 21h10 sur TF1 ou en streaming vidéo depuis tous vos appareils connectés via la fonction direct de MYTF1. Pas de replay comme tout film de cinéma !







« Iron Man 2 » : l’histoire

Le monde entier connaît désormais la vérité : l’inventeur milliardaire Tony Stark est Iron Man. Convoqué à Washington devant un sénateur fermement résolu à le voir partager sa technologie avec l’armée, Tony refuse catégoriquement d’être à la disposition du gouvernement. Adulé par le grand public, Iron Man tient plus que tout à sa liberté et ne divulgera jamais les secrets liés à sa fameuse armure, redoutant que ces informations confidentielles ne tombent entre de mauvaises mains. Par ailleurs, il décide de laisser les rênes de sa société à sa fidèle associée, Pepper Potts. Alors que le calme semble régner sur la planète, Tony décide de se rendre au Grand Prix de Monaco. A la surprise générale, il prend le volant d’une voiture de course. Sa joie est de courte durée car la compétition s’arrête net avec l’apparation, sur le circuit, de Whiplash, qui veut sa perte. Iron Man va plus que jamais devoir trouver de nouvelles alliances pour contrer de nouvelles forces du mal…

Avec : Robert Downey Jr. (Tony Stark / Iron Man ), Gwyneth Paltrow (Pepper Potts ), Scarlett Johansson (Natasha Romanoff / La veuve noire ), Don Cheadle (Le lieutenant-colonel Jim Rhodes), Mickey Rourke (Whiplash), Sam Rockwell (Justin Hammer), Samuel L. Jackson (Nick Fury), Garry Shandling (Stern)



« Iron Man 2 » : bande-annonce

Voici la bande-annonce de votre film.

