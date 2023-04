Capital du 16 avril 2023 : le sommaire de l’émission inédite ce soir sur M6

5 ( 1 )

Capital du 16 avril 2023 : sommaire et reportages – Julien Courbet vous propose ce dimanche soir sur M6 un nouveau numéro inédit de « Capital ». Aujourd’hui il a pour thème : « Burgers, bouillons, buffet à volonté : les secrets des restos à moins de 20 euros ».







Publicité





A découvrir dès 21h10 sur M6 et en replay sur 6PLAY.







Publicité





Capital du 16 avril 2023 : sommaire et reportages de ce soir

McDonald’s : les nouveaux burgers qui s’attaquent au géant

Avec leur formule rapide et pas chère, les fast food de burgers ont transformé notre pays en premier consommateur européen de hamburgers. Nous en consommons, chaque année, trente-huit par seconde ! Si McDo et ses 1 500 restaurants reste le leader, de plus en plus de concurrents s’implantent sur ce marché très porteur. Burger King il y a 10 ans, Five Guys, et très récemment Popeyes, le numéro deux des burgers de poulet aux États-Unis qui mène une offensive en France en adaptant ses recettes américaines au goût français.

Face à ces géants étrangers, des concurrents tricolores comme Big Fernand ou Les Burgers de Papa misent sur des produits du terroir. Mais en ces temps d’inflation, pas évident de faire accepter aux clients des produits à 15 euros alors que les grandes chaînes les vendent autour de 10 euros. Ils cherchent donc à s’aligner avec les prix de McDo. Comment modifient-ils leurs recettes pour proposer des burgers premium au prix fast food ? Quand les meilleurs emplacements sont déjà pris par les géants, où faut-il s’installer pour réussir ?

Bouillons : le boom des nouveaux restaurants « tradi » à petit prix

Entrée, plat et dessert pour moins de 20 euros ! Avec leur menu à petits prix, les restaurants « Bouillons » sont les bons plans anti-inflation par excellence. Ils attirent chaque année des milliers de Français prêts parfois à faire la queue pendant une demi-heure pour déguster une cuisine traditionnelle : œufs mayonnaise, bœuf bourguignon ou saucisse purée. Des recettes qui ont fait leurs preuves et un concept qui remonte à la fin du XIXème siècle ! A l’époque, à Paris, Baptiste-Adolphe Duval un boucher du quartier des halles, ouvre son premier restaurant. Et fonde la première chaine française de restauration en ouvrant pas moins de seize établissements dans Paris à la fin du siècle.

Aujourd’hui, des « Bouillons » ouvrent dans toute la France : à Lyon, Dijon, Lille, Orléans, Toulouse… Les restaurateurs sont nombreux à miser sur cette cuisine populaire et rassurante. Il y a ceux qui s’inspirent directement des bouillons parisiens comme Chartier ou Pigalle, mais aussi des chefs étoilés qui misent sur cette cuisine abordable mais qui rapporte. Et même des entrepreneurs qui rêvent de franchiser le concept et de l’exporter à l’étranger.

Mais avec des tarifs aussi bas, il faut remplir la salle au maximum. Quels sont les secrets de ces établissements pour régaler les clients à prix cassés ? La qualité est-elle toujours au rendez-vous ? Et avec des cartes avec des prix bas, ces restaurants sont-ils rentables ?



Publicité





Maxi choix, mini prix : les secrets des nouveaux buffets à volonté !

Jusqu’à trois-cents plats différents pour 15 euros seulement ! C’est l’offre souvent incroyable des buffets à volonté pour nous attirer. En ces temps d’inflation, cette formule, qui nous permet de manger sans compter et sans payer de suppléments à la fin du repas, connaît un succès grandissant. Si les buffets asiatiques ont été les premiers à apparaître sur le marché, l’offre se diversifie aujourd’hui tous azimuts en misant sur les plats italiens, français ou orientaux. Pour se démarquer, certains tentent même de jouer la carte plus gastronomique avec des produits locaux et ultra frais, et loin des zones commerciales où ils sont traditionnellement implantés ! Quelles sont les recettes de ces restaurants pour attirer des centaines de couverts midi et soir ? Comment tenir la promesse d’en offrir autant dans l’assiette alors que les prix des aliments flambent ? Entre l’appétit d’ogre des uns et le gaspillage des autres, la rentabilité peut-elle être au rendez-vous sans sacrifier la qualité ?

Capital du 16 avril 2023, extrait vidéo

« Burgers, bouillons, buffet à volonté : les secrets des restos à moins de 20 euros », c’est ce soir dans « Capital », présenté par Julien Courbet dès 21h10 sur M6.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 1 Aucune note