La Villa du 17 avril 2023 : résumé et extrait vidéo de l’épisode 12

La Villa du 17 avril 2023, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 12 en avance







Un épisode inédit à découvrir dès 19h sur TFX







La Villa du 17 avril 2023 – résumé de l’épisode 12

Ce matin, au petit déjeuner, les filles n’attendent qu’une chose : le débrief de la première soirée tentation des garçons. Si Arthur et Dorian n’ont fait aucun faux pas, on ne peut pas en dire autant de Lucas, Rami et Yanis et les vidéos que conservent Géronimo et Freeman vont rapidement faire surgir la vérité. De son côté, Dorian a des doutes, il veut discuter avec Lucie pour savoir s’il reste dans l’aventure ou s’il rentre en France. Pour Freeman, la journée commence bien, il est invité, avec Rosanna, Arthur et Raya, a profité d’une après-midi sur un superbe rooftop en compagnie de prétendants.

La Villa du 17 avril 2023 – extrait vidéo de l’épisode 12

CLASH ! La soirée tentation des garçons est le sujet de toutes les discordes.. Et les filles ne sont pas au bout de leurs surprises !



La villa, présentation de la saison 8

Après la République Dominicaine, direction le Mexique, dans une villa de rêve à Puerto Morelos pour une huitième saison palpitante ! Et pour la première fois dans toute l’histoire de « La Villa », ce sont 14 cœurs brisés anonymes qui s’apprêtent à vivre l’aventure d’une vie.

Vous ne les connaissez pas encore mais vous découvrirez bientôt leurs histoires… Aussi attachantes que bouleversantes !

Sur la ligne de départ, ils sont 7 femmes et 7 hommes et tous souhaitent se reconstruire, et surtout trouver l’amour avec grand A, celui qui leur fera oublier leurs anciennes histoires et tous leurs maux …

