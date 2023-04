Les 12 coups de midi du 17 avril : Céline décroche l’étoile mystérieuse en proposant Timothée Chalamet ! (explication des indices)

5 ( 10 )

Les 12 coups de midi du 17 avril 2023, 35ème victoire de Céline – Incroyable mais vrai, ce lundi midi dans « Les 12 coups de midi » Céline a décroché l’étoile mystérieuse sans que celle-ci soit dévoilée ! Elle a proposé le nom de Timothée Chalamet et c’était bien lui !

Avec un Coup de Maître à 20.000 euros et cette étoile mystérieuse, la cagnotte de Céline grimpe ainsi à 182.332 euros de gains et cadeaux.







Les 12 coups de midi du 17 avril 2023, l’étoile mystérieuse décrochée

C’était donc bien l’acteur franco-américain Timothée Chalamet sur cette étoile mystérieuse et Céline l’a proposé sans même que son portrait apparaisse ! Il restait encore pas mal de cases et deux indices à apparaitre !

Timothée Chalamet sur l’étoile mystérieuse, explications des indices

– un stade de football car il est fan de foot et supporter de Saint-Etienne

– un Vespa pour le film « Call Me by Your Name » pour lequel il a reçu plusieurs récompenses et a été nommé aux Oscars

– une assiette avec un croissant en référence à ses origines françaises

– un pyrargue, aigle symbole des Etats-Unis car il est né à New-York

– la météorite pour le film « Don’t look up »

– le sablier pour le film « Dune »

Les 12 coups de midi du 17 avril, vidéo replay

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce lundi midi, voici la vidéo du replay.



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1

