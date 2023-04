La Villa du 28 avril 2023 : résumé et extrait vidéo de l’épisode 21

4.6 ( 11 )

La Villa du 28 avril 2023, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 21 en avance – Ce vendredi soir et pour bien finir la semaine sur TFX, c’est un nouvel épisode inédit de « La Villa » qui vous attend. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode de ce soir avec le résumé et un extrait vidéo !







Un épisode inédit à découvrir dès 19h sur TFX mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.







La Villa du 28 avril 2023 – résumé de l’épisode 21

Arthur, Laura et Samy sont de retour à la Villa après le cours de salsa, l’occasion pour les filles de faire un débrief du rendez-vous. De son côté, Jane reçoit un message de Lucie, l’invitant à la rejoindre pour son second coaching de l’aventure. Pour celui-ci, la coach love a besoin de la participation de tous les autres cœurs brisés. Ce soir, Freeman a envie de s’amuser, il propose une soirée action ou vérité à ses camarades. Rosanna profite de cette annonce pour mettre un plan en marche afin de se venger d’Arthur. Mais comment cette soirée va-t-elle se passer ?

La Villa du 28 avril 2023 – extrait vidéo de l’épisode 21

Sortez les popcorn ! La soirée action ou vérité promet de faire des étincelles dans La Villa… Rendez-vous ce soir, dès 19h sur sur TFX.



#LaVilla8

🍿 Sortez les popcorn !

😬 La soirée action ou vérité promet de faire des étincelles dans La Villa…

➡️ Rendez-vous ce soir, dès 19h sur #TFX pic.twitter.com/2TJyTNJLgf — La Villa TFX (@LaVilla_TFX) April 28, 2023

La villa, présentation de la saison 8

Après la République Dominicaine, direction le Mexique, dans une villa de rêve à Puerto Morelos pour une huitième saison palpitante ! Et pour la première fois dans toute l’histoire de « La Villa », ce sont 14 cœurs brisés anonymes qui s’apprêtent à vivre l’aventure d’une vie.

Vous ne les connaissez pas encore mais vous découvrirez bientôt leurs histoires… Aussi attachantes que bouleversantes !

Sur la ligne de départ, ils sont 7 femmes et 7 hommes et tous souhaitent se reconstruire, et surtout trouver l’amour avec grand A, celui qui leur fera oublier leurs anciennes histoires et tous leurs maux …

