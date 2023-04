« L’autre famille de mon père » : votre téléfilm ce 7 avril sur TF1 (histoire et interprètes)

4 ( 4 )

« L’autre famille de mon père » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce vendredi 7 avril 2023 – Ce vendredi après-midi et pour bien terminer la semaine sur TF1, c’est un nouveau téléfilm qui vous attend. Aujourd’hui, il s’agit d’une rediffusion et il s’intitule « L’autre famille de mon père ».







A suivre dès 13h55 sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« L’autre famille de mon père » : l’histoire

Une femme, Shelby Parker, découvre en faisant un test ADN que son père défunt a eu une autre fille. Bouleversée, elle décide de la retrouver pour trouver des réponses à ses questions. Mais elle est loin d’imaginer que cette rencontre va mettre sa vie en danger.

L’autre famille de mon père, interprètes et personnages

Avec : Kimberly-Sue Murray (Shelby), Hannah Emily Anderson (Rose), Cory Lee (Jen Ferrara), Morgan David Jones (Luke Paine)



Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « L’enfant caché de mon mari ».

