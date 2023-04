Demain nous appartient du 7 avril : Lisa retient Benoit (résumé + vidéo épisode 1400 en avance)

4.5 ( 8 )

Demain nous appartient du 7 avril 2023, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1400 de DNA – Lisa a dérapé et a enlevé Benoit dans votre série « Demain nous appartient ». Et ce soir, son comportement étrange intrigue Victoire, qui comprend qu’elle cache quelque chose…







Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Demain nous appartient du 7 avril 2023 – résumé de l’épisode 1400

C’est Lisa qui a fait disparaitre Benoit. Elle le retient enfermé dans un endroit sous scellé de la police… En repartant, Lisa prend soin de remettre des autocollants de la police pour ne pas attirer l’attention.

Nathan retombe malgré lui dans ses vieux travers. Raphaëlle est très déçue par Martin. Victoire pense avoir découvert le secret de Lisa. Jack ne veut plus laisser Rayane dans le flou.



Demain nous appartient du 7 avril 2023 – extrait vidéo de l’épisode

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

