« Le trésor de Dolphin Bay » : votre téléfilm ce 26 avril sur TF1 (histoire et interprètes)

« Le trésor de Dolphin Bay » : histoire, interprètes et bande-annonce du téléfilm sur TF1 ce mercredi 26 avril 2023 – Ce mercredi après-midi et comme tous les jours sur TF1, c’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend. Aujourd’hui, il s’intitule « Coup de foudre, mystère et sable fin ».







A suivre dès 13h55 sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Le trésor de Dolphin Bay » : l’histoire

Quinn s’apprête à partir pour l’Australie afin d’y retrouver sa meilleure amie, Daniela, et effectuer un stage dans le centre de recherche de biologie marine de Dolphin Bay. Une fois sur place, elle apprend que l’écosystème de la baie est en danger et que les dauphins menacent de s’en aller, faute de nourriture. Elle fait la connaissance de Teddy, un chasseur de trésors en herbe qui l’embarque dans sa quête pour retrouver un mystérieux trésor familial perdu depuis des générations. Elle ne le sait pas encore, mais ce mystérieux trésor pourrait bien être lié aux problèmes que rencontrent les dauphins…

Le trésor de Dolphin Bay, interprètes et personnages

Avec : Izabela Rose (Quinn), Jayden McGinlay (Teddy), Allegra Teo (Jennifer), Ella Proberts (Daniella)



« Le trésor de Dolphin Bay », la bande-annonce

Et pour patienter, voici en images ce qui vous attend avec la bande-annonce de votre téléfilm.

Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Romance sous les tropiques ».

