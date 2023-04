Plus belle la vie du 26 avril : vos épisodes aujourd’hui sur Chérie 25 (résumés)

4.6 ( 10 )

Plus belle la vie du 26 avril, résumés des épisodes du jour – Ce mercredi après-midi et comme tous les jours, de nouveaux épisodes de votre série marseillaise « Plus belle la vie » vous attendent dès 12h45 sur Chérie 25.

Quels sont les épisodes rediffusés aujourd’hui ? On vous propose dès maintenant de découvrir les résumés des 8 épisodes au programme aujourd’hui.







Publicité











Publicité





Plus belle la vie du 26 avril 2023 : résumés des épisodes

Episode 2145, 12h45 : Karim explique à Abdel comment sortir de l’impasse. Jean-François, lui, découvre le plaisir de manger une glace au beau milieu de l’hiver.

Episode 2146, 13h20 : La patience de Roland est mise à rude épreuve. Il en arrive à prendre une décision radicale. Quant à Boher et Samia, sont-ils vraiment prêts pour leur nouvelle vie à trois ?

Episode 2147, 13h50 : Thomas est convaincu que son père bluffe et se moque du monde. De son côté, Estelle se laissera-t-elle convaincre par Djawad, qui souhaite recruter une jeune fille ?



Publicité





Episode 2148, 14h20 : Alors que Mélanie noue une amitié improbable, Abdel affronte son père pour tenter de préserver son couple. De son côté, Estelle tiendra-t-elle compte des plaintes portées à l’encontre de son salon ?

Episode 2149, 14h50 : Mélanie redoute d’avoir une rivale. Cependant, Samia et Boher sont confrontés à un drôle de problème. Quant à Xavier, il est bien déterminé à mener les choses à sa façon.

Episode 2150, 15h20 : Riva est emballé par sa nouvelle vocation. De son côté, Patrick prévient Karim qu’il finira par le faire tomber. Quant à Estelle, sera-t-elle capable de réparer une injustice ?

Episode 2151, 15h55 : Au Mistral, Mélanie n’ose pas dire ce qui la tracasse, tandis que Patrick, au contraire, est forcé de dire des choses qu’il ne pense pas. Les grands-parents de Lucie, eux, sont en plein conflit…

Episode 2152, 16h25 : La partie de pêche de Roland prend une tournure complètement inattendue. Benoît tente à sa façon de plaider la cause de Sybille. Philippe, de son côté, fait le ménage dans sa vie.

Episode 2153, 17h : Tandis que la très sexy Wendy parvient à en enthousiasmer certains et à en agacer d’autres, les projets secrets de Léa sont inopinément découverts par Emilie. Martial, quant à lui, continue à être une catastrophe ambulante.

Episode 2154, 17h30 : Chez les Nebout, Babeth discute sérieusement avec Léa. De son côté, Benoît retrouve Rodrigue, un vieil ami.

Les épisodes de « Plus belle la vie » sont à voir ou revoir en replay sur le site de Chérie 25

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.6 / 5. Nombre de notes : 10 Aucune note