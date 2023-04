« L’école de la vie » du 12 avril 2023 : vos épisodes inédits ce soir sur France 2

5 ( 6 )

« L'école de la vie » au programme TV du mercredi 12 avril 2023







A voir dès 21h10 sur France 2







L’école de la vie, vos épisodes du 12 avril 2023

Épisode 3 : Ludivine

Alors qu’Alexandra commence sa cure de chimiothérapie, elle refuse de suivre les conseils de Yassine qui lui demande de mettre son fils Mathias au courant de sa maladie. Dans sa classe, Ludivine, Clémence et Aïssa accusent M. Bouvier, prof de sciences économiques et sociales, de s’être masturbé en cachette dans sa classe.

Parallèlement, Clara et Sofia manifestent pour forcer l’installation d’une machine à serviettes et tampons gratuits, et Mme Fourge, prof de sciences physiques, suit le coaching disciplinaire de Mme Joubert.

Épisode 4 : Maëlys

Alexandra est très impactée par la mort accidentelle d’un de ses élèves. Ceci ne l’aide pas dans la gestion des cauchemars répétés de Mathias. Dans sa classe, Maëlys développe un fort sentiment de culpabilité et se sent incapable de faire le deuil de son camarade.

Parallèlement, Iris et Naïm se lancent dans une chasse au trésor et M. Burgin note sévèrement le dessin de son élève Thomas, ce qui met en rage le paternel.



L’école de la vie – rappel de la présentation de la saison 2

Retour au lycée avec la saison 2 de la série L’école de la vie dans laquelle Julie de Bona interprète le rôle d’une professeure de français très investie dans la vie de ses élèves.

Entourée de la même équipe pédagogique que dans la saison 1, elle tentera de résoudre des problèmes de société auxquels peuvent être confrontés les jeunes : la drogue, la famille d’accueil défaillante, être victime d’un exhibitionniste, le deuil d’un camarade, les troubles alimentaires et la maladie psychique chronique.

L’école de la vie, les interprètes

Avec : Julie de Bona (Alexandra Delage), Florence Pernel (Carole Mine), Bruno Sanches (Léo Costa), Yannig Samot (M. Bouvier), Cécile Rebboah (Mme Fourge), Nicolas Briancon (M. Burgin), Melanie Page (Mme Joubert), Cédric Revollon (M. Chagne), Otis Ngoi (M. Cantrel), Léa Millet (Mme Jimenez), Nader Boussandel (Rayan), Riad Gahmi (Yassine), Bartholomew Boutellis (Julien), Basile Violette (Mathias)

Avec la participation de : Patrick Chesnais (Michel Franju), Vincent Desagnat (Patrice Pottier), François Vincentelli (José)

