Léo Mattéï du 20 avril : votre épisode inédit avec Philippe Bas et Mimie Mathy ce soir sur TF1

Léo Mattéï du 20 avril 2023 – Ce jeudi soir à la télé, TF1 continue la diffusion de la saison 10 inédite de Léo Mattéï. Au programme, le troisième épisode inédit intitulé « Le secret de Jade ». Jean-Luc Reichmann accueille au casting Philippe Bas, Mimie Mathy, ou encore Avy Marciano.







A suivre dès 21h10 sur TF1







Léo Mattéï du 13 avril 2023 : votre épisode inédit ce soir

Saison 10 épisode 3 « Le secret de Jade » : En rentrant de leur cours d’escalade, Marceau (8 ans) et Jade (14 ans) se font renverser intentionnellement par une voiture qui prend la fuite. Jade s’en sort indemne mais Marceau est en urgence absolue… Léo Mattéï et son équipe découvrent que le matériel d’escalade de Jade a été saboté. Qui voudrait s’en prendre à Jade au point de vouloir la tuer ? Au fil de leur enquête, Matteï et la brigade des mineurs vont comprendre que les tentatives de meurtre contre Jade sont liées à un événement de son passé et que la jeune fille cherche inconsciemment à se mettre sans cesse en danger… Comment nos enquêteurs vont-ils réussir à mettre à jour les secrets de Jade afin de la sauver ?

Avec : Jean-Luc Reichmann (Léo Mattéï), Lola Dubini (Inès Salma), Stomy Bugsy (Commissaire Daguerre), Alexandre Achdjian (Jonathan Nassib), Romane Portail (Marion Da Costa), Philippe Bas (Yann Aguilar), Leeloo Eyme (Jade Morin), Avy Marciano (Paul Morin), Diane Robert (Emilie Morin), Aude Candela (Alice Vaujour), Dembo Camilo (Eliott Bruneau), Aaliyah Lexilus (Nina Venturi), Sacha Véret (Marceau Morin), Fabrice Seubé (Vincent Larrieu)

Avec la participation de Mimie Mathy (Chantal)



VIDÉO Léo Mattéï du 20 avril 2023 : la bande-annonce

Inédit, Léo Mattéï, avec @JL_Reichmann, Lola Dubini, Philippe Bas et Mimie Mathy. 📺 JEUDI à 21H10 sur #TF1. Et en replay sur @MYTF1. pic.twitter.com/40P5o1kd5M — TF1_programmes_evenements (@TF1PROEvenement) April 16, 2023

