Les 12 coups de midi du 3 avril : ça continue pour Céline, qui est sur l’étoile mystérieuse ?

Les 12 coups de midi du 3 avril 2023, 21ème victoire de Céline – Et de 21 victoires pour Céline dans le jeu de Jean-Luc Reichmann « Les 12 coups de midi » ! Elle a signé une nouvelle victoire ce lundi midi et continue son joli parcours.

Rien de plus sur la nouvelle étoile mystérieuse et comme Céline n’a encore pas fait de Coup de Maître, pas de proposition !







Les 12 coups de midi du 3 avril 2023, rien de plus sur l’étoile mystérieuse

Céline a remporté 1.000 euros à partager avec un téléspectateur ce lundi, sa cagnotte arrive ainsi à un total de 99.350 euros de gains et cadeaux. On a toujours uniquement l’image de fond comme premier indice sur l’étoile mystérieuse : un terrain de foot dans ce qui semble être un campus universitaire. Difficile donc pour l’instant de faire un pronostic quant à l’idée de la célébrité qui s’y cache !

Les 12 coups de midi du 3 avril, vidéo replay

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce lundi midi, voici la vidéo du replay.



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1

