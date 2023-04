« La Villa » du 3 avril 2023 : lancement de la saison 8 ce soir sur TFX

4.7 ( 13 )

« La Villa » du 3 avril 2023 – C’est le jour J ! Ce soir, c’est le lancement de la saison 8 de « La Villa » sur TFX. Après la République Dominicaine, direction le Mexique, dans une villa de rêve à Puerto Morelos pour une huitième saison palpitante ! Et pour la première fois dans toute l’histoire de « La Villa », ce sont 14 cœurs brisés anonymes qui s’apprêtent à vivre l’aventure d’une vie.







Rendez-vous dès 18h sur la chaîne







« La Villa » du 3 avril 2023, présentation de la saison 8

Vous ne les connaissez pas encore mais vous découvrirez bientôt leurs histoires… Aussi attachantes que bouleversantes ! Sur la ligne de départ, ils sont 7 femmes et 7 hommes et tous souhaitent se reconstruire, et surtout trouver l’amour avec grand A, celui qui leur fera oublier leurs anciennes histoires et tous leurs maux …

Eux qui ont tant à raconter et à soigner, sont tous venus pour vivre une aventure authentique et unique, qui les changera à tout jamais. Ils nous viennent des 4 coins de la France mais aussi parfois de beaucoup plus loin. Ils sont étudiants, éducatrice spécialisée, vendeuse, mannequin, créateur de contenus, ou encore coach sportif.



Et si ces 14 cœurs brisés ont accepté de vivre cette aventure unique, c’est dans le seul but de rencontrer la légendaire love coach Lucie Mariotti.

Depuis 7 saisons, ils sont le témoin privilégié, tout comme des centaines de milliers de téléspectateurs, de son travail. Grâce à son écoute et sa bienveillance, elle a réparé le cœur de dizaines de candidats et de nombreuses histoires d’amour ont vu le jour. Même des bébés !

Une écoute et une bienveillance qui résonneront entre les murs de La Villa dès le premier soir avec la traditionnelle table ronde.

Tour à tour, chacun va devoir exposer sa problématique et se livrer comme jamais, le tout sous le regard attentif de Lucie Mariotti et des autres candidats.

Pour certains, cette confession à cœur ouvert s’inscrit déjà dans un processus de délivrance quand pour d’autres, il faudra encore du temps pour mettre des mots sur leurs traumatismes… Mais tous pourront compter sur l’entraide de Lucie et des camarades d’aventure lors de ce moment, véritable point de départ vers la reconstruction.

Pour cette saison, le Feu de la Vérité fera son retour et Lucie pourra à nouveau octroyer des bracelets au fil de l’aventure ! Ces éléments emblématiques de la Villa, sont le symbole que les bons ou les mauvais comportements seront comptabilisés et que pour trouver l’amour, il faudra être honnête, sincère et respectueux. Sinon, il est inutile d’espérer rester dans la Villa…

Aussi, les nouveaux cœurs brisés anonymes pourront expérimenter le retour des « soirées tentation »… L’occasion de concrétiser pour certains ou au contraire pour d’autres, de réduire à néant les prémices d’une relation ! Les candidats devront faire des choix tout au long de l’aventure.

Enfin, au fil des histoires et des amours, quand certains fermeront définitivement la porte de la Villa, de nouveaux cœurs brisés feront, quant à eux, leur apparitions.. Tous espèrent trouver l’amour et soigner leur cœur brisé !

Vidéo : découvrez les 14 coeurs brisés

Pour cette nouvelle saison, la Villa accueille 14 cœurs brisés anonymes : Raya, Dorian, Jane, Arthur, Rosanna, Jade, Yanis, Rami, Freeman, Laura, Amandine, Geronimo, Kitti et Lucas. Ils viennent de France, de Belgique, du Canada ou encore d’Australie, ils ont tous des problématiques différentes, mais un objectif en commun : se reconstruire pour réussir à trouver l’amour.

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

« La Villa » revient ce soir sur TFX.

