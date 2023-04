Les feux de l’amour : les résumés spoilers du 10 au 14 avril 2023

5 ( 4 )

Les feux de l’amour spoilers et résumés en avance du 10 au 14 avril 2023 – Qu’est-ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre série quotidienne de TF1 « Les feux de l’amour » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, vous propose de découvrir dès maintenant un aperçu de ce qui vous attend. En effet, Stars-Actu.fr vous permet d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.







Et on peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par les fiançailles de Kyle et Summer. Jack n’est pas ravi par cette annonce…







De son côté, Mariah apprend qu’Hilary est sa soeur. Et William décide de publier l’article sur Adam…

Voici les spoilers des « Feux de l’amour » pour la semaine du 10 au 14 avril 2023

Lundi 10 avril 2023 : Alors que Rey est aux petits soins pour Sharon, Faith trouve du réconfort auprès de Mariah et finit par partager un bon moment avec sa mère. Chance et Adam se retrouvent au Society pour discuter et se font surprendre par Victoria. Nikki essaie de savoir ce que manigancent Victoria et William. Elle passe voir Lily et la met en garde.



Mardi 11 avril 2023 : Amanda informe Mariah qu’elle est la sœur d’Hilary. Mariah la comprend car son histoire ressemble à celle qu’elle a elle-même vécue. Elle recommande à Amanda d’aller voir Jack, pour en savoir plus sur sa sœur. Amanda se tourne ensuite vers Phyllis, qui lui conseille d’aller de l’avant et de penser à elle. Devon organise un déjeuner-surprise dans le parc pour faire plaisir à Elena et lui accorder du temps. Kyle annonce à son père qu’il s’est fiancé avec Summer. Jack n’est pas ravi de l’apprendre et tente de le dissuader de se marier. Lola explique à Mariah qu’elle a quitté Thé. Elle attend désormais les papiers du divorce. Kyle se rend au Society pour en parler à Lola, mais elle esquive la conversation. Mariah propose à Lola une soirée entre filles.

Mercredi 12 avril 2023 : La publication de William sur Adam inquiète les Newman. Nick accepte d’épauler son père mais Victor, après avoir demandé à sa fille d’espionner William, comprend en partie grâce à Nikki, que Victoria est de mèche avec William. Phyllis tente d’apaiser les tensions en demandant à William de ne pas publier l’article puis, à Nicholas de ne pas s’en mêler, en vain. Victoria confie à William que son père soupçonne beaucoup de choses.

Jeudi 13 avril 2023 : William reçoit l’article sur Adam, mais Lily et Amanda veulent d’abord s’assurer que l’entreprise ne sera pas poursuivie en justice, suite à sa diffusion. Lors d’une conversation téléphonique avec Chelsea, William comprend qu’elle a posé un mouchard dans son bureau. Adam appelle Victor à l’aide, afin de contrer William. Nick prétend ne rien pouvoir faire. Abby a des doutes concernant ses chances de pouvoir à nouveau être enceinte. Elle révèle à Chance qu’elle a fait une fausse couche il y a cinq ans. Elle se confie à Mariah, qui la rassure. Nick explique à Phyllis qu’il ne sait pas encore s’il doit s’impliquer dans cette bataille. Elle saisit de suite qu’il souhaite que l’article sur Adam paraisse. Amanda continue à chercher des réponses concernant Hilary et le fait que Rose l’ait abandonnée. Cela l’atteint profondément. Victor passe voir William et le menace, ce qui le met hors de lui.

Vendredi 14 avril 2023 : Lily est furieuse que William ait publié l’article sur Adam sans son accord et Amanda le menace. Phyllis a des problèmes de trésorerie. Nick et Sharon reviennent avec Faith sur les révélations de l’article concernant Adam qui l’a enlevée, bébé. Rey vient interroger Victor à propos du meurtre d’A.J., tandis que Nikki en veut terriblement à sa fille. Chelsea fait tout pour préserver Connor, mais Adam est à bout et il souhaite se venger de William.

Les feux de l’amour, le casting

Avec : Eric Braeden (Victor Newman), Melody Thomas Scott (Nikki Newman), Joshua Morrow (Nicholas Newman), Sharon Case (Sharon Newman), Tracey E. Bergman (Lauren Fenmore Baldwin), Peter Bergman (Jack Abbott), Lauralee Bell (Christine Blair Williams), Doug Davidson (Paul Williams)

Et pour voir ou revoir vos épisodes des Feux de l’Amour, rendez-vous sur myTF1.

Du lundi au vendredi, retrouvez « Les feux de l’amour » à 11h sur TF1.

