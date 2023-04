Ligue des Champions : suivre Real Madrid / Chelsea en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

5 ( 4 )

Ligue des champions de football 12 avril 2023 – Real Madrid / Chelsea en direct, live et streaming, c’est le match à pas manquer ce soir sur Canal+ et RMC Sport ! Suite et fin des quarts de finale allers de la Ligue des Champions ce mercredi soir. Le Real Madrid reçoit Chelsea au stade Santiago Bernabéu.







Publicité





Un match à suivre dès 20h50 sur Canal+ et RMC Sport, coup d’envoi de la rencontre à 21h.







Publicité





Le Real Madrid, 2ème de Liga, reçoit Chelsea, seulement 11ème de Premier League cette saison. Les deux clubs se sont déjà affrontés en quarts de finale de la Ligue des Champions l’an dernier, c’est le Real Madrid qui s’était qualifié pour les demi-finales à l’issue des prolongations du match retour.

Real Madrid / Chelsea – Composition des équipes

🔵 Real Madrid (composition probable) : Courtois – Carvajal, Militao, Rudiger, Alaba – Modric, Camavinga, Kroos – Valverde, Benzema, Vinicius Jr



Publicité





🔵 Chelsea (composition probable) : Kepa – James, Fofana, Koulibaly, Chilwell – Kovacic, Fernandez, Kante – Sterling, Havertz, Felix

Real Madrid / Chelsea en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Canal+ ou RMC Sport 1 dès 20h50. Coup d’envoi de la rencontre à 21h00.

Et si vous n’êtes pas abonné, vous pouvez suivre cette rencontre en direct avec le score en temps réel sur le site officiel de l’UEFA Champions League.

Real Madrid / Chelsea, quart de finale aller de la Ligue des Champions, à suivre ce soir dès 20h50 sur Canal+ Foot et RMC Sport.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 4 Aucune note