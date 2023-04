Scandale Galtier : le coach du PSG « conteste avec la plus grande fermeté »

5 ( 4 )

Christophe Galtier, le coach du Paris Saint-Germain, est dans la tourmente. Non seulement ses résultats sportifs ne sont pas au top cette saison et il est clairement sur la sellette au PSG, mais maintenant il est au coeur d’un scandale l’impliquant directement.







En cause, le fait que l’ancien dirigeant de l’OGC Nice, Julien Fournier, ait rapporté des propos discriminatoires de Christophe Galtier envers les joueurs du club dans un mail diffusé cette semaine.







« Compte tenu de la gravité des accusations portées contre lui, qu’il conteste avec la plus grande fermeté, Christophe Galtier a immédiatement saisi son avocat, maître Olivier Martin, pour engager, sans délai, les poursuites judiciaires nécessaires qui s’imposent, et ce, d’autant plus que depuis cette divulgation il fait l’objet de menaces et d’actes de harcèlement intolérables » a annoncé Galtier dans un communiqué de presse.

Julien Fournier a quant à lui expliqué ne pas être à l’origine de la divulgation du mail.



VIDÉO retour sur les accusations de Julien Fournier sur Christophe Galtier

🗣️💬 "On est en mesure de confirmer que le mail a réellement été écrit par Julien Fournier" 🚨 Les infos de l'After sur les graves accusations de Julien Fournier contre Galtier (partie 1/2) pic.twitter.com/LYiDfMdqkv — After Foot RMC (@AfterRMC) April 11, 2023

