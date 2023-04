Love Island, ça démarre ce soir sur M6 (24 avril)

5 ( 4 )

Love Island du 24 avril 2023, le lancement – C’est ce soir que sera donné le coup d’envoi de Love Island, la nouvelle télé-réalité de dating qui débarque sur le groupe M6 ! Le kick-off de lancement sera diffusé sur M6, ce lundi 24 avril dès 23h15 et il sera suivi d’une heure de live inédit disponible en exclusivité.







« Love Island » arrive avec un dispositif de diffusion 360° inédit, associant télévision linéaire, streaming et réseaux sociaux. Véritable hit mondial, ce dating show en temps réel bat des records et voyage avec succès à travers le monde entier. Du Royaume-Uni à l’Australie en passant par l’Allemagne, les Pays-Bas, l’Italie, le Canada, l’Espagne ou encore la Finlande, love Island existe dans plus de 26 pays !

Rendez-vous dès 23h15 sur M6







Pendant plusieurs semaines, les Islanders (célibataires à la recherche de l’amour) vont tenter de trouver le partenaire idéal et de se mettre en couple. Chaque semaine de nouveaux célibataires rentreront dans la maison dans le but eux aussi de trouver l’amour, les couples déjà en place seront pour certains déstabilisés. Les islanders n’auront qu’un objectif : trouver le partenaire idéal pour être le dernier couple en lice ! Mais la grande nouveauté vient de l’interactivité et de l’avis du public qui bousculeront et rebattront les cartes de l’aventure amoureuse. Pour la première fois sur W9, grâce à l’application Love Island, les téléspectateurs vont pouvoir prendre le contrôle de l’aventure et ainsi voter, conseiller et influencer les Islanders !



Pour cet évènement, un nouveau visage rejoint W9 et prend les commandes de cette adaptation française : Delphine Wespiser. Elle guidera, accompagnera et parfois consolera les Islanders tout au long de l’aventure jusqu’au dénouement final…

Après le lancement ce soir sur M6, vous retrouverez chaque jour à 19h50, un épisode inédit sera diffusé sur W9. Exclusif, pour la version française, un flux live sera proposé de 16h à 18h et de 22h à 00h. Et à tout instant, des contenus inédits seront disponibles sur l’application Love Island pour permettre au public de suivre au plus près les aventures amoureuses des Islanders et d’agir sur le cours de l’aventure.

Aidez-les à écrire leur plus belle histoire d'amour ✒️💛#LoveIslandFr, la soirée de lancement, lundi 24 avril à 23:15 sur @M6 puis sur @W9 dès le mardi 25 avril à 19:50 pic.twitter.com/VL1Qp0zN9S — W9 (@W9) April 21, 2023

LOVE ISLAND, UN DATING SHOW PAS COMME LES AUTRES !

L’amour, un sujet inépuisable et universel. Love Island est une émission de rencontres qui mélange romance, humour et amour et dont la particularité est d’être diffusée en temps réel, un dispositif totalement inédit pour W9 !

Le principe est simple : 11 célibataires anonymes (étudiant, sportif de haut niveau, professeur des écoles…) ont décidé de mettre de côté leur vie personnelle et professionnelle pour se donner tous les moyens d’enfin rencontrer le grand Amour.

Pour cela, ils vont rentrer dans une villa coupée du monde mais pas des téléspectateurs grâce à 58 caméras qui suivront leurs faits et gestes au quotidien. Pour aider le destin, de nombreux évènements rythmeront leur journée. Dès le premier jour, chacun devra décider avec qui il souhaite faire connaissance et se mettre en couple.

Tout au long de l’aventure, de nouveaux célibataires en mal d’amour feront leur entrée dans la villa et rebattront les cartes des couples. Au fil des histoires et des rebondissements, les relations se feront et se déferont, chaque couple sera mis à rude épreuve ! Le couple qui aura réussi à construire une relation solide et authentique à laquelle adhérera le public, remportera Love Island France !

