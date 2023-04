Love Island du 27 avril : Fiona et Edgar découvrent Sergueï et Ludivine (résumé + replay épisode 4)

5 ( 10 )

Love Island épisode 4 du jeudi 27 avril – Deux nouveaux islanders ont rejoint l’aventure Love Island ce mercredi 26 avril dans l’épisode 3 sur W9.

Sergueï et Ludivine sont les deux célibataires qui ont intégré la villa ce soir et c’est le public qui va choisir avec qui ils vont partir en date.







Entre Cindy et Simone, rien ne va plus… Et Cindy aimerait bien récupérer Edgar, dont Perrine ne veut plus. Fiona et Sacha s’expliquent, Fiona l’a choisi mais elle a besoin d’un rapprochement. Il lui explique que son ex avait le même prénom qu’elle et lui ressemblait, ça lui fait bizarre. De quoi mettre Fiona mal à l’aise !

Un jeu est organisé autour de la piscine et ça semble tendu entre Gabriel et Anna. Ils s’expliquent mais Anna trouve que c’est un flop, elle lui dit même avoir envie d’aller vers Edgar !

Fiona et Edgar ont été choisi par le public pour aller en date avec les deux nouveaux islanders ! Edgar rencontre donc Ludivine, 28 ans, chargée de recrutement. Ils font connaissance et Edgar, qui s’était rapproché de Cindy, est agréablement surpris. Mais il bloque sur le fait qu’elle vit à Paris…

Et Fiona se retrouve avec Sergueï, 25 ans, coach sportif. Ça semble très bien se passer entre eux. Fiona se confie sur Sacha, avec qui ça ne passe pas.

Ils rentrent ensuite tous à la villa. Et la première cérémonie des couples aura lieu demain !



Love Island, Cindy et Edgar se rapprochent

"Je vais me braquer si je te vois avec quelqu'un d'autre" 😤

La cérémonie des couples approche et Cindy fait passer un message très clair à Edgar : elle le kiffe… 😏#REPLAY #LoveIslandFr ▶ https://t.co/HETCp6bmC3 pic.twitter.com/Dvx6hBGY0x — W9 (@W9) April 27, 2023



Love Island, le replay du 27 avril

Si vous avez manqué l’épisode 4 ce jeudi 27 avril 2023, sachez que l’émission est disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous demain, jeudi 27 avril, à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 4 !

