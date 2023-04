Mask Singer : le Phoenix démasqué, qui s’y cachait ? Réponse ! (VIDEO)

5 ( 4 )

Mask Singer qui était derrière le Phoenix ? – C’était le troisième prime de la saison 5 de « Mask Singer » ce soir et deux costumes ont été démasqués : le Soleil derrière lequel se cachait une star internationale, et le Phoenix !







Le Phoenix était en ballotage face à l’Alien, le Chameau et la Méduse.







L’Alien, le Chameau et la Méduse se sont donc qualifiées pour la suite de Mask Singer alors que le Phoenix a du aller se démasquer dans la tanière. Et alors que personne n’avait cité son nom, il s’agissait d’Anny Duperey !

Mask Singer, les indices sur le Phoenix

Indice n°1 : « J’ai joué à Hollywood »

Indices donnés sur le prime 2 :

– Cet oiseau mythique, comme vous le savez, renait toujours de ses cendres. Et ce Phoenix là en particulier du utiliser ce pouvoir magique alors qu’il était encore tout moineau.

– Courageux et tenace, voilà les mots qui collaient le mieux aux ailes. Et bavard aussi !

– Il avait tellement de choses à dire qu’il décida un jour de prendre sa plus belle plume. Et vous avez été nombreux à tourner les pages de sa vie. Mais pas que !

– Le Phoenix n’était pourtant pas destiné à ce métier, mais parfois on ne peut pas échapper à son destin. Il arrive de vivre le rêves des autre, un rêve qui peut aussi si on y croit fort devenir le sien !



VIDÉO Mask Singer : Anny Duperey était derrière le Phoenix







