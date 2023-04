C à vous du 28 avril 2023 : invités et sommaire ce soir sur France 5

5 ( 9 )

C à vous du 28 avril 2023, invités et sommaire – Ce vendredi soir et pour bien finir la semaine sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.







Publicité





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





C à vous du 28 avril 2023 : le sommaire

🔵 📌 Son parcours personnel, son ascension politique jusqu’à Matignon… comment Elisabeth Borne est devenue une Première ministre “ambitieuse”. Bérengère Bonte, auteure du livre “Elisabeth Borne, la secrète” à paraître aux Editions Archipel

🔵 📌 Meurtre de Rose : l’adolescent suspecté mis en examen. On en parle avec Claude Ardid, grand reporter, auteur du livre “Les enfants du purgatoire” aux Editions de L’Observatoire

🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Cyril Mokaiesh pour son nouvel album “Le temps de vivre”, pour le concert “Moustaki, 10 ans… Le concert hommage”, le 3 mai à 20h à L’Olympia et la réédition de l’album de Georges Moustaki, “L’album de sa vie”; et Pia Moustaki, fille de Georges Moustaki, pour son livre “Fille de Métèque”

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Chef Julien Dumas, Relais & Châteaux Saint James Paris

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : Corinne Masiero et Vincent Chalambert pour le film “La Marginale”, en salle le 3 mai

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce vendredi 28 avril 2023 à 19h sur France 5.



Publicité





Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 9 Aucune note