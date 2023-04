Mask Singer : qui est sous le masque de la Biche ? Les indices !

5 ( 11 )

Mask Singer saison 5 les indices sur la Biche – C’est ce soir qu’aura lieu le 3ème prime la nouvelle saison de « Mask Singer ». Les 8 costumes encore en compétition vont s’affronter, et parmi eux il y a la Biche. Qui se cache sous le costume ? Faisons le point sur les indices.







Début des enquêtes ce soir à 21h10 sur TF1 et MYTF1 en compagnie de Kev Adams, Jeff Panacloc, Michèle Bernier et Elodie Frégé.







Mask Singer saison 5 : quelle célébrité se cache sous la Biche ?

Zoom sur le costume de la Biche. Le premier indice dévoilé avant le lancement était : « ×2 ». On a beaucoup vu un château dans le magnéto indices, ça peut faire penser à un artiste ayant participé à la Star Academy. Et à l’écoute de sa voix, chez Stars Actu on a cru reconnaitre Aurélie Konaté. Mais faisons le point sur les indices dont on dispose avant le prime de ce soir !

Indice n°1 : « ×2 »

Indices donnés sur le prime 1 :

– Son existence ressemblait à un petit paradis : bien entourée, choyée, aimée de tous, vivant pleinement ses passions

– un jour, cet amour se brisa et son coeur aussi

– dotée d’une grande force intérieure, en plus d’une beauté et d’une voix féérique

– elle danse beaucoup

Indices visuels : un château, un carrosse, une étoile filante, des bougies, le costume Pain d’épices de la saison 4 (Frédéric Diefenthal), une banane

Propositions des enquêteurs : Chimène Badi, Elsa Lunghini, Clotilde Courau, Sofia Essaïdi



La dernière prestation de la Biche sur « I have Nothing » de Whitney Houston

Ces indices vous aident t-ils ? Savez-vous qui se cache sous le masque de la Biche ? D’autres indices à venir ce soir sur TF1 et MYTF1.

En attendant vous pouvez retrouver tous les indices de cette nouvelle saison sur Stars-Actu en cliquant ICI. On vous a déjà dévoilé de nombreux indices et ce n’est que le début !

Indices, rumeurs, indiscrétions, révélations… l’aventure « Mask Singer » saison 5 ne fait que débuter.

Pour la suite rendez-vous ce vendredi 28 avril 2023 à 21h10 sur TF1 et sur MYTF1. Suivez également l’aventure sur les réseaux sociaux avec le hashtag #MaskSinger

