Demain nous appartient du 1er mai : Benoit avoue, Lisa est libre, Chloé face à un mystère (résumé en avance épisode 1416 DNA)

Demain nous appartient du 1er mai 2023, spoiler résumé complet de l’épisode 1416 en avance – Lundi dans votre épisode inédit de votre série quotidienne « Demain nous appartient », Lisa retrouve sa liberté après l’arrestation de Benoit, qui était bien le tueur en série surnommé le monstre d’Argenteuil.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Benoit avoue, Lisa sort de prison

Au commissariat, Karim se charge de l’interrogatoire de Benoit. Quand il lui parle de son double ADN, Benoit avoue enfin ses crimes. Il ne regrette rien, toujours convaincu d’avoir agi dans le bien des enfants et il se vante d’avoir baladé la police pendant 15 ans. Sans Victoire, il aurait pu continuer encore longtemps !

Après tout ça, Lisa est libérée de prison. Elle sort et retrouve Victoire et Amel, venues la chercher. Lisa n’est pas joyeuse pour autant, elle est allée trop loin et le regrette. Amel et Victoire la soutiennent mais Lisa veut faire quelque chose avant de rentrer. Elle se rend au commissariat et présente ses excuses à ses collègues. Mais à sa grande surprise, personne ne lui en veut et on la soutient pour avoir eu raison depuis le début. Karim refuse de la juger, il pense qu’ils auraient peut être fait pareil à sa place ! Et Sara rappelle que c’est grâce à elle si Benoit a été arrêté.

Lisa se confronte une dernière à Benoit. Elle lui parle de tout le mal qu’il a fait mais il n’en a aucune conscience. Il reproche à la justice de ne pas protéger les plus faibles.

Chloé face à un mystérieux adolescent

En se promenant, Chloé a retrouvé Diego, un jeune homme de 16 ans, inconscient et blessé dans un arbre. Hospitalisé, il est toujours inconscient et Chloé est à son chevet, inquiète. Marianne lui assure que ça va aller, c’est juste une question de temps. Il a un traumatisme crânien mais ses examens sont rassurants. Aaron explique qu’ils lui feront des examens neurologiques à son réveil. Mais ils ne savent ni ce qui lui est arrivé ni son identité, il n’avait aucun papier sur lui !

Sara vient interroger Chloé à l’hôpital. Elle pense à une agression puisqu’il n’avait ni papier ni téléphone. Chloé lui explique qu’il était confus et l’a appelée « maman ».

Chloé rentre chez elle et explique tout à Alex, qui la soutient. Chloé aimerait rester au chevet de l’adolescent en attendant que ses parents soient là.

Une enquête est ouverte et un appel à témoins lancé. La police scientifique se rend sur les lieux où Chloé l’a retrouvé. Il y a des traces d’une voiture, Damien pense qu’il a été renversé. Nordine et Manon font une enquête de voisinage qui les mène chez les Moreno. Christelle se souvient avoir vu quelque chose de suspect dans son jardin vendredi soir, qui a déclenché l’allumage automatique. Sur leur caméra de surveillance, Georges voit qu’effectivement quelqu’un a traversé leur jardin. Il s’agit de l’adolescent, qui semblait être poursuivi.

En retournant dans la chambre d’hôpital, Chloé découvre un soignant penché sur son lit. Il prend la fuite mais il ressemble à Stéphane…



Le mariage se prépare

Les enfants d’Audrey continuent de préparer l’organisation du mariage mais le délais est court. Jack a une nouvelle idée : le faire dans un haras. Jordan pense que ça ne plaira pas à Audrey mais Lizzie et Jack insistent. Jordan en parle à sa mère au Spoon. Et effectivement elle n’apprécie pas, elle n’a jamais aimé les chevaux ! Soizic, qui a écouté la conversation, parle à Jordan et lui raconte son mariage… Elle pense qu’ils devraient l’organiser en bord de mer.

