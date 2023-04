« Pékin Express : le choix secret » : qui a gagné ? (résumé et replay finale du 20 avril)

5 ( 10 )

« Pékin Express : le choix secret » résumé et replay de la finale du jeudi 20 avril 2023 – C’est parti pour la grande finale de la saison de Pékin Express. Alexandre et Chirine, et Xavier et Céline, s’affrontent. L’un des deux binômes sera sacré vainqueur à la fin de cette soirée !







La finale débute à Rio sous une tempête tropicale. Une pluie torentielle s’abat sur les candidats ! Stéphane leur rappelle que ce soir, le temps c’est de l’argent ! En effet, la course est composée de trois sprints intermédiaires pendant lesquels les deux équipes tenteront de gagner un maximum d’argent. C’est la fameuse règle du « time is money » : la première équipe arrivée déclenchera une balise qui, chaque seconde, fera perdre 10 euros à la deuxième équipe.







Avant de débuter cette finale, Alexandre et Chirine ont 80.000 euros de gains potentiels et Xavier et Céline 20.000 euros. Les deux binômes démarrent plus motivés que jamais. Xavier et Céline sont en tête mais leur chauffeur fait une erreur… C’est donc Alexandre et Chirine qui arrivent les premiers sur les lieux de la mission. Il s’agit de beach volley sur un trampoline, ils ont du mal et Xavier et Céline arrivent à leur tour. Alexandre et Chirine y arrivent mieux et prennent de l’avance. Xavier et Céline reviennent, les deux équipes sont au coude à coude. Alexandre et Chirine valident la mission et repartent les premiers ! Xavier et Céline rattrapent leur retard puisqu’ils arrivent pour le stop alors qu’Alexandre et Chirine ne sont pas encore repartis ! Le couple repart quand même les premiers.

Alexandre et Chirine arrivent les premiers de ce sprint et déclenchent le chrono. Xavier et Céline sont stressés, ils sont dans les embouteillages… Leur cagnotte tombe à zéro ! Ils peuvent quand même reprendre des forces avec une nuit d’hôtel bien méritée.

Le lendemain matin, départ du 2ème sprint intermédiaire. C’est la dernière chance pour Xavier et Céline de gagner de l’argent ! Les deux équipes démarrent, Alexandre et Chirine repartent les premiers. Ils arrivent ensuite au panneau voiture interdite et ils doivent ensuite monter dans le tramway. Mais Alexandre et Chirine ont été déposés à une autre station, à 12kms de la bonne ! Ils ne comprennent pas et cherchent. Pendant ce temps là, Xavier et Céline arrivent donc les premiers. Ils arrivent sur les lieux de la mission et réalisent qu’ils sont en avance.



Xavier et Céline commencent la mission alors qu’Alexandre et Chirine n’ont toujours pas trouvé la station de tramway. Ils montent dans le tramway avec un énorme retard ! Ils arrivent alors que Xavier et Céline ont presque fini la mission. Ils peuvent repartir alors qu’Alexandre et Chirine commencent à peine. Xavier et Céline retrouvent Stéphane et déclenchent le chrono ! Alexandre et Chirine arrivent avec plus de 52 min de retard, ils ont perdu plus de 31.000 euros !

Place au sprint finale, les gains potentiels sont figés : Alexandre et Chirine à 68720 euros et Xavier et Céline à 31280 euros. Xavier et Céline font course en tête et donnent la bonne réponse au premier point de passage. Alexandre et Chirine accusent un gros retard, et ils se trompent à la première question ! Ils écopent de 3min de pénalité. Xavier et Célinee sont déjà au 2ème point de passage, et ils donnent encore la bonne réponse !

Xavier et Céline arrivent au 3ème point de passage, et Céline donne encore la bonne réponse ! Ils n’ont plus qu’à rejoindre l’arrivé pour gagner ! De leur côté, Alexandre et Chirine donnent la bonne réponse au deuxième point de passage et enchainent, loin d’imaginer que Xavier et Céline sont loin devant. Xavier et Céline n’ont pas encore repris la route, ils galèrent et perdent du temps. Alexandre et Chirine les rattrapent et donnent la bonne réponse. Tout est à nouveau possible !

Xavier et Céline trouvent les premiers une voiture et roulent vers l’arrivée, ça s’annonce très serré. Xavier et Céline ont un manque de chance, le téléphone de leur chauffeur n’a plus de batterie et ne sait pas les emmener à destination… Les deux binômes sont finalement déposés au bon endroit. Ils finissent en courant.

Pékin Express : et le binôme gagnant est…

Et c’est Xavier et Céline qui arrivent les premiers et remportent la victoire de cette saison de Pékin Express !

Pékin Express : le choix secret, le replay de la finale

Si vous avez loupé cette finale de Pékin Express, sachez que l’émission sera très vite disponible en replay sur sur 6play.

