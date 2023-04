Un si grand soleil du 21 avril : Marc et Chloé en danger (résumé et vidéo épisode 1131 en avance)

5 ( 7 )

Un si grand soleil du 21 avril, spoiler résumé de l’épisode 1131 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain soir dans votre épisode inédit de la série de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode de ce vendredi 21 avril 2023.







Publicité





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Virgile est sur son bateau, il décide d’appeler Manu pour lui proposer de boire un verre. Manu lui dit que c’est pour parler d’Eve c’est pas la peine. Virgile lui dit qu’elle est mal et qu’il devrait faire un petit fort. Manu n’a pas envie d’en parler avec ça. Virgile lui rappelle qu’avec Elsa il pardonnait des trucs beaucoup plus graves. Manu l’envoie balader et raccroche.







Publicité





Claudine fait signer à Eve et Dimitri la dissolution de l’agence. Pendant ce temps là, Evan parle avec Laurine de son père. Il l’interroge sur son avenir… Laurine lui dit qu’il est son exemple, elle voudrait devenir lui ! Evan rigole mais elle dit être sérieuse et avoir envie de s’engager dans un projet comme le sien. Evan lui propose de travailler avec lui, il lui dit qu’elle pourrait être sa directrice adjointe. Evan lui dit qu’elle est l’interne la plus brillante qu’il ait rencontré, Laurine accepte.



Publicité





Eve s’occupe de l’administratif pour la fin de l’agence. Dimitri regrette que ça se termine comme ça, et il n’arrive pas à croire qu’Aline se soit suicidée. Eve se demande s’ils ne devraient pas creuser mais Dimitri pense qu’il vaut mieux ne plus s’occuper de cette affaire, qui leur a attiré assez d’ennuis.

Jennifer parle à Claire de Laurine qui colle le Dr Cresson. Jennifer pense que sa femme devrait se méfier, mais Claire pense qu’Evan est très amoureux de sa femme et qu’il ne remarque même pas Laurine.

Eve reçoit un appel d’Alex pour identifier le faux Thibault Delclos. Elle se rend directement au commissariat. Eve le reconnait tout de suite. En repartant, elle croise Manu. Eve veut lui parler, elle pense qu’Aline ne s’est pas suicidée. Mais Manu ne veut ni l’écouter ni la revoir, il lui rend ses clés.

Alex interroge Benoit Augier, qui dit ne pas connaitre Thibault Delclos. Alex lui dit qu’Eve l’a identifié, mais il continue de nier. Il refuse de faire un relevé d’emprunte et test adn. Aya lui dit qu’il risque gros, il finit donc par accepter.

Eve est avec Virgile, elle lui parle d’Aline. Elle a réécouté les enregistrements de Dimitri, elle ne croit pas à son suicide et ne veut pas lâcher l’affaire. Elle lui demande son aide. Virgile craint les répercutions, il pense qu’il faut calmer le jeu et s’inquiète pour elle. Elle lui dit qu’elle va se débrouiller toute seule.

Marc planque devant l’entreprise de recyclage de Baron. Il appelle Chloé, il pense qu’ils peuvent les coincer. Chloé décide de le rejoindre, elle dit à Robin de prévenir Evan quand il rentrera. Elle rejoint Marc, ils tiennent Beaufort et Baron entrain d’enterrer des déchets toxiques dans une fosse sur le terrain de Beaufort ! Pendant ce temps là, les deux hommes se disputent, Beaufort veut plus d’argent. Marc a tout filmé avec son drone.

Evan rentre, Robin lui explique pour Chloé qui est partie rejoindre Marc pour les prendre en flag. Evan est inquiet et promet que s’il arrive quelque chose à Chloé, il s’en prendra à Marc ! Marc et Chloé récupèrent le drone et décident d’aller ensemble voir la police. Mais ils se font repérer par Baron, qui les menace avec son fusil.

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoilers : le meurtrier d’Aline arrêté, les résumés jusqu’au 5 mai 2023

VIDÉO Un si grand soleil du 21 avril extrait, Evan inquiet pour Chloé

Si cet extrait vidéo ne se charge pas, rendez-vous sur france.tv ici.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 7 Aucune note