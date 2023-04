« Pièce montée » : votre film ce soir sur France 3 (17 avril 2023)

5 ( 9 )

« Pièce montée », c’est le film rediffusé ce lundi soir sur France 3. Un film de Denys Granier-Deferre, avec Jérémie Renier, Clémence Poésy, Julie Depardieu, ou encore Jean-Pierre Marielle.







Publicité





A voir ou revoir dès 21h10 sur France 3 ou en streaming vidéo sur France.TV via sa fonction direct.







Publicité





« Pièce montée » : l’histoire

Bérengère et Vincent, tous deux issus de familles bourgeoises, s’unissent religieusement entourés des leurs. La journée, qui commençait plutôt bien, se dégrade au fil des heures. Le mariage est vécu d’un point de vue différent par certains membres de la famille des jeunes mariés et par les mariés eux-mêmes : secrets, rancœurs, malentendus et quiproquos se succèdent à l’ombre d’un très, très ancien secret de famille

Interprètes

Dans les rôles principaux : Jérémie Renier (Vincent), Clémence Poésy (Bérengère), Julie Depardieu (Marie), Danielle Darrieux (Madeleine), Jean-Pierre Marielle (Victor), Christophe Alévêque (Alexandre)



Publicité





Pièce montée, la bande-annonce

On finit comme toujours avec les images, celles de la bande-annonce.

👰‍♀️🤵‍♂️ Ce devait être le plus beau jour de leur vie… « 𝗣𝗶𝗲̀𝗰𝗲 𝗺𝗼𝗻𝘁𝗲́𝗲 » avec Clémence Poésy, Jérémie Renier et Jean-Pierre Marielle, c'est demain à 21.10 ! pic.twitter.com/jQteJwqvsH — France 3 (@France3tv) April 16, 2023

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 9 Aucune note