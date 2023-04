Ici tout commence spoiler : le secret de Claire dévoilé (vidéo épisode du 19 avril)

5 ( 9 )

Ici tout commence spoiler – Louis et Ambre vont finalement s’unir et découvrir le secret de Claire la semaine prochaine dans « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, Louis et Ambre découvrent dans l’agenda de Claire qu’elle s’est rendue plusieurs fois dans un restaurant étoilé…

Ils décident de s’y rendre et découvrent son secret !







Ambre et Louis se rendent dans un restaurant pour récolter des informations au sujet de Claire. Apparemment, Claire était à la recherche d’un nouveau job… Mais, Claire n’a pas été recrutée. Depuis, elle est portée disparue. Le chef est odieux et sexiste, Louis et Ambre n’apprécient pas du tout… A-t-il un lien avec sa disparition ?

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 646 du 19 avril 2023, le secret de Claire dévoilé



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

