Top Chef du 19 avril 2023 : l’épisode 8 ce soir sur M6, qui sera éliminé ?

Top Chef du 19 avril 2023 – Après l’élimination de Léo la semaine dernière, Stéphane Rotenberg vous donne rendez-vous ce soir sur M6 pour suivre l’épisode 8 de la saison 14 de « Top Chef ». Et ce soir, les candidats vont plonger dans la vie d’un palace pendant une journée entière. A l’Hôtel de Crillon, un marathon culinaire les attend !







Top Chef du 19 avril 2023, le programme de l’épisode 8

Plongez pendant 24h dans la vie d’un palace ! Héritiers d’un patrimoine incomparable, les palaces sont des établissements prestigieux, synonymes de haute gastronomie, mais derrière ces murs les clients sont les rois et les candidats vont devoir être prêts à répondre à toutes leurs demandes ! C’est au sein des cuisines de l’Hôtel de Crillon qu’ils vont s’affronter pendant toute une journée !

Épreuve qualificative

Au programme, un véritable marathon culinaire, à l’image d’une journée typique d’un chef de palace. L’objectif des candidats sera de satisfaire les demandes minutes des clients de l’hôtel. Au menu : les candidats vont devoir créer une salade de fruits inédite pour un petit déjeuner, servir et découper en salle une pièce de viande ou un poisson, ou imaginer un club sandwich (LE sandwich de palace par excellence) original et surprenant pour le room service ! Ils seront jugés par les équipes de l’hôtel : le chef Boris Campanella et son pâtissier Matthieu Carlin, ainsi que le directeur du palace, Vincent Billard… Mais attention, une cliente surprise sera également de la partie ! L’enjeu sera à son comble car la brigade qui aura remporté le moins de points verra tous ses membres envoyés en épreuve éliminatoire !



Épreuve éliminatoire

Si les candidats formaient une brigade unie lors de la première épreuve, ce sera dorénavant chacun pour soi lors de l’épreuve éliminatoire. Pour l’occasion, ils vont s’affronter sur un thème typique des réceptions au sein des grands hôtels parisiens : réaliser une pièce cocktail surprenante en 30 minutes. Le candidat qui aura le moins convaincu les membres du jury sera définitivement éliminé du concours.

Top Chef du 19 avril 2023, extrait vidéo

« Je suis déter !!! » Fraîchement arrivée dans la brigade de Paul Pairet, Sarika est déterminée à s’imposer comme une arme redoutable !

"Je suis déter !!!" 💪

Fraîchement arrivée dans la brigade de Paul Pairet, Sarika est déterminée à s’imposer comme une arme redoutable !#TopChef, mercredi à 21:10 pic.twitter.com/kVz2HDBjDs — M6 (@M6) April 17, 2023

Rappel de la présentation de la saison 14

Parce que la grande cuisine se renouvelle tous les jours, Top Chef en fait de même dans cette 14e saison, pour encore plus de saveurs. Aujourd’hui, la gastronomie se démocratise et les grands chefs souhaitent la rendre accessible au plus grand nombre.

Hélène Darroze, Philippe Etchebest, Glenn Viel et Paul Pairet vont ainsi challenger les candidats dans des univers très différents. Cuisine très marquée, personnalité atypique, les 16 candidats de cette nouvelle saison vont vous surprendre !

LES NOUVEAUTÉS DE LA SAISON

– Une cuisine gastronomique accessible et moderne

– Des épisodes plus courts : l’épreuve de la dernière chance disparait !

– Un nouveau défi pour Hélène Darroze

– De nouvelles épreuves inédites et revisitées

– 16 candidats talentueux à forte personnalité

CHAQUE SEMAINE, UN THÈME CULINAIRE DIFFÉRENT

Les candidats vont devoir se surpasser pour répondre aux challenges des chefs. Toutes les semaines, vous découvrirez une épreuve différente :

– Révolutionner la cuisine de rue dans le plus grand food market d’Europe

– Défier la technique des Meilleurs Ouvriers de France

– Cuisiner des produits ordinaires et les rendre extraordinaires

– Entrer dans la peau d’un chef de palace pendant 24 heures

– Réaliser des illusions culinaires

– Faire un menu gastronomique le plus économique

« Top Chef », c’est ce soir sur M6.

