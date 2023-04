Faut pas rêver du 19 avril 2023 : ce soir sur France 3, « Carnavals à la folie »

4.6 ( 10 )

Faut pas rêver du 19 avril 2023, sommaire de votre magazine – France 3 vous propose ce mercredi soir un nouveau numéro inédit du magazine « Faut pas rêver » avec pour thème « Carnavals à la folie ». C’est une soirée de fête à laquelle Philippe Gougler nous convie ce soir, dans la folie du carnaval de Dunkerque. Unique en son genre, l’événement réunit des milliers de « carnavaleux » dans sa joyeuse sarabande qui dure près de trois mois !







Publicité





A suivre dès 21h10 sur France 3 mais aussi en avant-première, replay et streaming sur France.TV.







Publicité





Faut pas rêver du 19 avril 2023 « Carnavals à la folie »

Ne cherchez pas les chars, les parades ou les défilés : ici, ça n’existe pas ! À Dunkerque, on fait le carnaval. Gare à ceux qui oublieraient de porter le clet’ch (costume), qui s’offusqueraient d’un zot’ch (bisou sur la bouche) et qui se prendraient au sérieux… Les hommes se déguisent en femmes, les femmes en hommes ! Tous les codes explosent et on peut même assister à un événement unique : le Championnat du monde des cris de la mouette… Le tout dans une ambiance bon enfant, généreuse, et une communion totale. Philippe Gougler nous fait vivre de l’intérieur les chahuts, les bandes, les chapelles et les bals, jusqu’au célèbre jet de harengs, sous le balcon de l’hôtel de ville, au milieu de 50 000 personnes !

Et pendant que Dunkerque vit au rythme de ce joyeux délire, nous irons aussi dans les coulisses du carnaval de Nice où la famille Povigna fabrique – dans le plus grand secret – les héros du défilé. À Rio, dès le plus jeune âge, on rêve de danser la samba lors de la grande parade qui mène au célèbre sambodrome. Pendant qu’à Cayenne se sont les femmes qui mènent le bal et qu’en vallée d’Aoste, on peut apercevoir la silhouette d’un de nos plus fameux personnages historiques : l’empereur Napoléon… Ce soir, Faut pas rêver nous offre un tour du monde des carnavals !



Publicité





Carnaval de Nice : une affaire de famille !

La famille Povigna est incontournable du carnaval de Nice. Plus d’une siècle qu’elle fabrique les chars qui défileront lors du carnaval, notamment les deux stars de la fête : le Roi et la Reine. Bienvenue dans la fourmilière… où chaque « fourmi » a un rôle essentiel à jouer !

Car, le jour J, tout doit être parfait pour la grande parade ! Aucun droit à l’erreur, alors que les obstacles sont nombreux…

Vallée d’Aoste : dans l’ombre de Napoléon

Dans les montagnes alpines, calmes et bien loin de la foule, ni l’altitude ni le froid ne rebutent les habitants de la vallée d’Aoste. Des gens qui ont une sacrée mémoire… Car, chaque année, l’ombre d’un personnage qui nous est très familier plane sur l’âme des villageois : celle de l’empereur Napoléon.

Rio : la samba de l’espoir

Impossible de parler du carnaval sans évoquer celui de Rio et son célèbre défilé des écoles de samba !… Mais, pour les enfants des favelas, danser sur le Sambodrome, dans les pas de leurs aînés, est plus qu’un honneur : c’est une possibilité de s’élever socialement… Lorana et Ryan ont travaillé dur pour en arriver là !

Touloulous : les reines du carnaval de Guyane

En Guyane, pendant le carnaval, ce sont les femmes qui prennent le pouvoir ! On les appelle les Touloulous. Elles ont tous les droits et les hommes n’ont qu’à bien se tenir s’ils veulent être… élus ! Carole nous entrouvre les portes de ce monde secret.

VIDÉO Faut pas rêver du 19 avril 2023 la bande-annonce

Avec Philippe Gougler, préparez-vous à en voir de toutes les couleurs ! 🎉🦹 « 𝗖𝗮𝗿𝗻𝗮𝘃𝗮𝗹𝘀 𝗮̀ 𝗹𝗮 𝗳𝗼𝗹𝗶𝗲 », c'est demain à 21.10 dans @fprever ! pic.twitter.com/WEU336SXEk — France 3 (@France3tv) April 18, 2023

Ce soir partez en voyage avec Philippe Gougler dans « Faut pas rêver », à partir de 21h10 sur France 3.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.6 / 5. Nombre de notes : 10 Aucune note