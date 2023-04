TPMP : Matthieu Delormeau de retour ce soir ! (27 avril)

5 ( 10 )

Après une longue absence dans l’émission de Cyril Hanouna « Touche pas à mon poste » sur C8-, Matthieu Delormeau a annoncé son grand retour.







« Ce soir je rejoins TPMP et la bande et je suis très en forme et new look très américain. On verra si ça plait à Cyril hanouna ! A tout de suite » a écrit Matthieu Delormeau ce jeudi après-midi.







Matthieu Delormeau, qui avait subitement quitté le plateau de TPMP à la fin du mois de mars, est absent depuis et sans explication. Les téléspectateurs attendaient son retour avec impatience !

Rendez-vous donc ce soir dès 18h35 sur C8 pour suivre « Touche pas à mon poste » et retrouver Matthieu.



Ce soir je rejoins @TPMP et la bande et je suis très en forme et new look très américain 😂. On verra si ça plait à @Cyrilhanouna ! A tout de suite 18:35 😘 @C8TV — Matthieu Delormeau (@Mdelormeau) April 27, 2023



