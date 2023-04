« La méthode Cauet, les 20 ans » ce soir sur C8 (27 avril)

4.7 ( 12 )

« La méthode Cauet, les 20 ans » ce 27 avril 2023 – Ce jeudi soir sur C8, Cauet et Cécile de Ménibus célèbre le 20ème anniversaire de « La méthode Cauet ». Une soirée de rire et de bonne humeur en perspective !







A suivre dès 21h20, juste après TPMP, puis en replay sur le site de C8.







« La méthode Cauet, les 20 ans » du 27 avril 2023

C8 fête les 20 ans de « La Méthode Cauet » avec une soirée spéciale animée par Cauet et Cécile de Ménibus. Sébastien Cauet et son équipe débarquaient à la télévision en 2003 pour animer « La Méthode Cauet ». Plus de 260 émissions ont été tournées en six saisons pour ce rendez-vous hebdomadaire. Accompagné par sa complice de l’époque Cécile de Ménibus, Sébastien Cauet célèbre le vingtième anniversaire du programme.

