C à vous du 27 avril 2023 : invités et sommaire ce soir sur France 5

C à vous du 27 avril 2023, invités et sommaire







Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C à vous du 27 avril 2023 : le sommaire

🔵 📌 A l’occasion de la sortie de son roman “Fugue Américaine” aux éditions Gallimard, Bruno LeMaire, ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, est l’invité de C à vous

🔵 📌 Noura, la mère de Rayana, tuée au cours d’un refus d’obtempérer à Paris, témoigne dans #CàVous aux côtés de Me Florian Lastelle

🔵 📌 Dans la Story de Mohamed Bouhafsi : Marlene Schiappa, secrétaire d’État chargée de l’Économie sociale et solidaire et de la Vie associative, s’exprime pour la première fois dans C à vous

🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Katherine Pancol pour son livre “La mariée portait des bottes jaunes”, paru aux éditions Albin Michel

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Chef Julien Dumas, Relais & Châteaux Saint James Paris

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : Danièle Thompson et Julia de Nunez pour la série “Bardot, et Brigitte créa B.B”, diffusée le 8 mai à 21h10 sur France 2

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce jeudi 27 avril 2023 à 19h sur France 5.



