Un si grand soleil du 6 avril : Manu surprend Eve (résumé et vidéo épisode 1120 en avance)

Un si grand soleil du 6 avril, spoiler résumé de l’épisode 1120 en avance – Que va-t-il se passer demain soir dans votre épisode inédit de la série « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode de ce jeudi 6 avril 2023.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Becker reçoit Manu et lui parle de la disparition de Tresson, qui ne portera donc pas plainte contre lui. Il a donc décidé de le réintégrer, Manu le remercie. Becker lui demande de s’abstenir d’aller sur le terrain et veut qu’il aille voir un psy.







Au lycée, Louis a peur qu’on ne les croit pas. Il parle avec Robin, qui pense le contraire. Kira leur rappelle qu’ils n’avaient pas à entrer sur une propriété privée mais Florent est un bon avocat et va les défendre. Florent reçoit leurs parents, pour Robin il n’y a aucun souci, d’autant qu’il est blessé. Mais Louis, avec l’affaire sur la mort de Myriam, risque une peine avec sursis et donc un casier judiciaire. Florent pense qu’il faut trouver un arrangement avec l’avocat de Beaufort.



Dimitri fait du cheval avec Aline. Il l’interroge ensuite pour en savoir plus sur elle. Elle lui confie que son mariage n’est pas une réussite. Son mari n’est jamais là, elle est quasiment tout le temps seule avec son fils. Elle dit qu’elle reste avec lui uniquement pour son fils !

Florent appelle Levars, qui représente Beaufort. Il lui explique qu’il aimerait que son client retire sa plainte. Levars lui dit que ça dépend de ce qu’il a à proposer en échange…

Dimitri et Aline ont apprécié ce moment passé ensemble, Dimitri lui demande de lui faire visiter les arènes de Lunel. Elle lui dit qu’elle l’appellera si elle a un créneau. Dimitri fait ensuite écouter les paroles d’Aline à Eve. Il ne comprend pas pourquoi elle a menti sur son mari et n’a pas parlé de son handicap.

Levars parle à Beaufort et essaie de le convaincre d’accepter la proposition de la partie adverse. Il accepte mais veut aussi des excuses. Marc appelle Louis, qui refuse de lui présenter des excuses. Louis s’énerve et raccroche, il pense que son père ne le croit pas.

Virgile est avec Dimitri, il est soulagé que ce soit fini. Il s’est senti dégueulasse, Virgile pense qu’il a surtout craqué sur elle. Dimitri avoue qu’il a senti quelque chose entre eux…

Chloé et Evan reçoivent les parents de Louis pour l’apéro. Evan ne comprend pas pourquoi et il pense que c’est Louis qui a entrainer Robin. Il pense que Louis ne tourne pas rond, Chloé n’est pas d’accord.

Eve appelle Delclos pour lui rapporter la conversation d’Aline et Dimitri. Elle pense que la mission est terminée mais non, il veut encore savoir si elle est fidèle. Il veut que Dimitri continue pour savoir si elle ira jusqu’à le tromper avec lui.

Beaufort retrouve son ami, ils se félicitent pour les 1000 euros des parents. Ils pensent que porter plainte avant les ados étaient un coup de génie.

Marc n’est pas certain qu’il faille accepter la proposition de Beaufort. Léonore ne comprend pas, tout comme Chloé et Evan. Marc pense qu’il ne faut pas le forcer à mentir et s’écraser devant un escroc… Evan répond qu’il ne faut pas en faire tout un plat. Il prend Marc de haut.

Dimitri appelle Eve, elle l’informe de la décision de Delclos. Dimitri n’en a pas envie, Manu rentre et elle lâche le téléphone. Manu entend le téléphone allumé et découvre dans le sac d’Eve qu’elle a 2 téléphones !

