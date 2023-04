Un si grand soleil spoiler : Manu fait une rencontre (VIDÉO épisode du 11 avril)

4.6 ( 14 )

Un si grand soleil infos et extrait vidéo à l’avance de l’épisode du 11 avril 2023 – Manu va faire une rencontre et lâcher prise la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil ».

En effet, dans quelques jours, Manu va suivre l’exigence de Becker et aller consulter une psychologue…







Manu lui explique ce qu’il l’a mené jusqu’à elle et lui parle de Tresson. Ils sont dérangés par un appel du commissaire, qui a besoin de Manu sur le terrain. La psy insiste pour que Manu reprenne un rendez-vous au plus vite pour continuer de discuter…

Un si grand soleil, extrait vidéo de l’épisode 1123 du 11 avril 2023 : Manu rencontre une psychologue



Si cet extrait vidéo ne se charge pas, rendez-vous sur france.tv ici.

