C à vous du 6 avril 2023, invités et sommaire







Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C à vous du 6 avril 2023 : le sommaire

🔵 📌 Réforme des retraites : le ton se durcit entre Laurent Berger et Emmanuel Macron

On en parle avec Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT

🔵 📌 Comment reconstruire le patrimoine culturel ukrainien, abîmé par la guerre ? La directrice générale de l’Unesco. Audrey Azoulay, de retour d’Ukraine, est l’invitée de C à vous

🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Clarisse Agbégnénou, championne olympique et quintuple championne du monde de judo, pour le livre “Maman et sportive”, publié aux Edition Marabout le 15 mars dernier

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Baptiste Denieul, chef propriétaire de la Maison Tiegezh à Guer

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : Franck Dubosc pour le film “10 jours encore sans maman”, au cinéma le 12 avril 🎬

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce jeudi 6 avril 2023 à 19h sur France 5.



