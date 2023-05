« 13h15 le dimanche » du 28 mai : au sommaire aujourd’hui

« 13h15 le dimanche » du 28 mai 2023 : le sommaire aujourd’hui – Nouveau numéro inédit de « 13h15 le dimanche » cet après-midi avec Laurent Delahousse. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce dimanche avec la série intitulée « Le feuilleton des français ».







« 13h15 le dimanche » du 28 mai 2023 : le programme

Depuis maintenant dix saisons, « Le feuilleton des Français » de 13h15 le dimanche » part à la rencontre des citoyens et raconte leur quotidien, les bons et les mauvais moments qu’ils comportent, livrant des témoignages marquants. Pour cette immersion dans le regard des héros du quotidien sur l’époque et l’actualité, l’équipe du magazine a retrouvé Milena, Thomas accompagné de ses frères, Stéphanie, Léo et Philippine.

🔵 Du badminton, des patrons de bar et des éleveurs



Milena Surreau est une jeune internationale de para-badmington qui souffre de paraparésie spastique, une maladie orpheline qui génère un déficit de force dans les jambes. Classée 14e mondiale dans sa catégorie (SL4), elle se prépare pour les Jeux paralympiques de Paris 2024 et revient d’un tournoi qualificatif au Bahreïn, avec l’équipe de France.

Nous retrouvons également Thomas et ses frères, patrons d’un bar PMU à Sedan, puis Stéphanie la bergère. Enfin, direction Saint-Germain-de-la-Coudre, dans le Perche ornais, pour retrouver Léo et Philippine, passionnés d’agriculture biologique. Ces éleveurs de vaches laitières voient l’été arriver, et redoutent le manque de pluie.

Un reportage de Julie Darde

