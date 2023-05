« 13h15 le samedi » du 20 mai : au sommaire aujourd’hui

« 13h15 le samedi » du 20 mai 2023 : le sommaire aujourd’hui – Nouveau numéro de « 13h15 le samedi » cet après-midi avec Laurent Delahousse. Aujourd’hui il s’agit d’une rediffusion et on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend.







Rendez-vous dès 13h15 sur France 3







« 13h15 le samedi » du 20 mai 2023 : le programme

A 31 ans, Astrid a quitté son poste dans les ressources humaines pour élever des cochons. Six ans plus tard, elle est à la tête d’un cheptel de près de 200 bêtes d’une race très spéciale, le mangalitza.

C’est un cochon venu des steppes hongroises, poilu, couvert d’une grosse couche de gras. En hongrois, mangalitza veut justement dire « porc avec beaucoup de lard ».

🔵 Un jambon recherché par les chefs étoilés

Cette race hongroise autochtone, qui a des origines communes avec le porc de race ibérique, donne une viande persillée et forte en goût, mise en vedette dans ce document du magazine « 13h15 le samedi » (Twitter, #13h15), signé Steven Pailler, Marc de Langenhagen et Anthony Santoro.

Ce jambon unique au monde est notamment plébiscité par les Japonais et les chefs étoilés. Son prix peut atteindre des records : soit 7 000 euros pour un jambon affiné plus de soixante mois !



Retrouvez aussi « 13h15 le samedi » en replay et en streaming vidéo sur France.TV.